Futura lei vai preservar em Suzano 57 patrimônios históricos

O projeto de preservação de patrimônio histórico e cultural de Suzano passa pela fase de estudos e inventários. Visa preservar 57 pontos da cidade. O secretário de Cultura, Geraldo Garippo, adiantou como funcionará a lei, suas ideias e seus trabalhos em conjunto com outras pastas dentro da legislação, além de destacar a importância do âmbito cultural para o município.

"Essa nova lei vai ‘falar’ de preservação de patrimônio cultural. Esse conjunto vai envolver também o tratamento de documentos, o tratamento de patrimônios físicos, (prédios) e patrimônio imaterial, ou seja, festas, costumes e hábitos da região", explicou o secretario.

O projeto consta no Plano Diretor da cidade. Entre os locais que foram protocolados e incluídos dentro deste plano, estão os prédios da Previdência Social, localizado na Rua Campos Salles; o antigo Restaurante Popular, localizado na Rua Felício de Camargo; a Igreja de São Sebastião, localizada na malha central e a academia Terasaki, localizada no Casa Branca.

Outras ações também deverão constar dentro do projeto de preservação, como a lei de preservação de fachada de prédios, neste caso o proprietário que não alterar a fachada do prédio poderá ter a isenção do pagamento do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU). A edição de livros, cartões postais e registro em vídeo de diversos personagens da cidade são itens ligados aos campos imateriais de preservação da memória.

Garripo considera a política de preservação um fator importante para Suzano, uma vez que a cidade carece de leis que contemplem essa conservação de memória municipal. "Suzano está evoluindo muito no aspecto cultural e isso é muito bom. Anteriormente, a cidade nunca deu um passo tão importante no sentido de preservação de patrimônio. Suzano é uma cidade jovem, levando em consideração o ano de emancipação e se hoje não cuidarmos da história presente, muita coisa se perderá no futuro", argumenta.

No momento, a pasta de cultura, juntamente com a Secretaria Municipal de Planejamento Urbano está dando andamento na elaboração da legislação para depois encaminhar o projeto para a Câmara de Suzano, aonde será analisada e votada. Não há um prazo definido para a lei entrar em vigor já que diversos fatores precisam ser esclarecidos para tal ação.