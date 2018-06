GCM atua na estrada dos Fernandes para combater descarte irregular de lixo e entulho

A Prefeitura de Suzano, por meio da Guarda Civil Municipal (GCM), vem reforçando o patrulhamento na estrada dos Fernandes, na região do bairro Chácara Sete Cruzes, no limite com Ferraz de Vasconcelos, para combater o descarte irregular de lixo e entulho.

A ação dos agentes de segurança é realizada por meio de quatro equipes de patrulhamento em três pontos distintos de despejo, inclusive em uma via que leva a um local conhecido por ser destino de caminhões vindos de várias cidades.

A GCM tem atuado para coibir o tráfego desses veículos desde 13 de junho (quarta-feira), quando houve uma reunião entre representantes da Secretaria Municipal de Segurança Cidadã e da Companhia Ambiental do Estado de São Paulo (Cetesb) para definir um planejamento em conjunto a respeito dessas ocorrências.

Na última sexta-feira (15), a Prefeitura de Suzano protocolou junto ao Grupo de Atuação Especial de Defesa do Meio Ambiente (Gaema), do Ministério Público do Estado de São Paulo, uma denúncia contra os responsáveis pelos recentes descartes.

Esta ação, inclusive, é desenvolvida também com a GCM de Ferraz de Vasconcelos. Segundo o assessor especial da Secretaria de Segurança Cidadã, Jefferson Ferreira dos Santos, Suzano está cumprindo seu papel. “Estamos afinados tanto com as autoridades responsáveis quanto com os demais municípios envolvidos nesta questão, e utilizando todos os recursos à nossa disposição para combater esta prática em nossa cidade”, esclareceu.

Está marcado para 4 de julho (quarta-feira) um encontro entre representantes da Prefeitura de Suzano e promotores do Gaema, em São Paulo. O objetivo é tratar do trabalho de combate ao descarte irregular de entulho, bem como dos seus desafios e soluções.

Antes disso, no dia 25 de junho (segunda-feira), o anfiteatro do Serviço de Ação Social e Projetos Especiais (Saspe) receberá um encontro entre integrantes da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, representantes da Cetesb e a comunidade em geral para debater sobre essa problemática na cidade.

Flagrante

A iniciativa já havia resultado em flagrante no mês passado. Na tarde de 18 de maio, uma operação conjunta entre a Prefeitura de Suzano e a Cetesb culminou na apreensão de um caminhão que fazia o descarte irregular de entulho em uma área de proteção ambiental às margens da estrada dos Fernandes, próximo ao limite com Ribeirão Pires. A ação foi desencadeada após denúncias sobre a prática em um local que é conhecido por receber “bota-fora”.

Na ocasião, quando os agentes da GCM e da companhia estadual chegaram ao endereço, um caminhão vindo de São Caetano do Sul, do ABC Paulista, descarregava 12 metros cúbicos de entulho. O motorista e um casal que, segundo a corporação, fazia o controle de entrada e saída da área foram encaminhados para a Delegacia Central da Polícia Civil em razão do crime ambiental constatado.

Caçambas

Paralelamente a isso, a Secretaria Municipal de Meio Ambiente promove uma fiscalização integrada para combater a atuação de empresas clandestinas de transporte de resíduos da construção civil e volumosos em Suzano.

A ação tem como meta cumprir o que determina a lei complementar municipal nº 291/2016, a “Lei das Caçambas”, e conta com a participação de fiscais da pasta e de agentes da GCM, do Departamento de Fiscalização de Posturas e da Secretaria Municipal de Transporte e Mobilidade Urbana. A partir de julho, apenas poderão prestar serviço na cidade quem estiver devidamente cadastrado na prefeitura e atender às exigências de padronização.