GCM de Suzano apreende veículos irregulares e identifica desmanche

Em três ocorrências distintas registradas entre os dias 20 e 24 de abril (domingo e quinta-feira), a Guarda Civil Municipal (GCM) de Suzano realizou importantes apreensões de veículos em situações irregulares e identificou um possível ponto de desmanche clandestino de vans, com automóveis oriundos de roubo. As ações ocorreram nos bairros Jardim Suzanópolis, Jardim Revista e Chácara Sete Cruzes e envolveram equipes da Ronda Ostensiva com Motocicletas (Romo) e a Ronda Ostensiva Municipal (Romu)

Durante patrulhamento de rotina no Jardim Suzanópolis, no domingo, por volta das 11h15, uma equipe da Romo abordou um motociclista da marca Suzuki, mas sem identificação de modelo, que trafegava com a placa do veículo coberta, o que motivou a verificação. Embora nada de ilícito tenha sido encontrado com o condutor, foi constatado que ele não possuía Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e que o veículo estava em más condições de conservação, com o pneu traseiro desgastado além do permitido. A motocicleta acumulava ainda 15 multas municipais, totalizando mais de R$ 5 mil. O veículo foi recolhido ao pátio municipal e o condutor, autuado e liberado.

Mais tarde, no mesmo dia, às 17h10, uma denúncia levou uma equipe da Romu à rua Laércio Veloso da Cruz Gouveia, no Jardim Revista, para averiguar manobras perigosas com motocicletas. No local, foi abordado um condutor habilitado em uma moto Honda CG 160, vermelha, sem os equipamentos obrigatórios. A motocicleta foi apreendida e encaminhada ao pátio, e o condutor recebeu orientações no local.

Em uma terceira ocorrência, registrada na quinta-feira, as equipes da Romo patrulhavam a estrada Pau a Pique, na Chácara Sete Cruzes, quando se depararam com quatro vans em estado de desmontagem e com sinais de incêndio. Após consulta à numeração de chassi, foi verificado que três dos veículos possuíam registro de roubo. A quarta van não apresentava restrições. A Delegacia de Polícia Judiciária foi acionada e assumiu a investigação do caso.

Para o secretário municipal de Segurança Cidadã, Francisco Balbino, as ações são reflexo do trabalho preventivo e do compromisso da corporação com a segurança da cidade. “Essas ocorrências demonstram a atuação firme da Guarda Civil Municipal no combate a irregularidades e crimes. Seja por meio de patrulhamento preventivo ou resposta rápida a denúncias, nossas equipes estão preparadas para agir com eficiência”, afirmou.

O chefe da pasta também destacou a importância da população na construção de uma cidade mais segura. “Contamos com o apoio da comunidade, que tem um papel fundamental ao denunciar atividades suspeitas. É a partir dessas informações que conseguimos identificar e combater práticas criminosas, como no caso do possível desmanche descoberto na estrada Pau a Pique”, completou Balbino.

A corporação orienta a população a continuar colaborando com informações, que podem ser repassadas de forma anônima pelos telefones 153 e (11) 4746-3297.