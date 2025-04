GCM de Suzano realiza parto de emergência no Jardim Casa Branca

Equipes da Guarda Civil Municipal (GCM) de Suzano auxiliaram no parto de uma bebê no Jardim Casa Branca, na última quarta-feira (09/04), por volta das 19h40. A ação ocorreu após um motorista parar em frente à Base Operacional da corporação e pedir ajuda para sua esposa gestante, que estava com fortes contrações e não daria tempo para chegar ao hospital.

A viatura da Força Patrulha estava chegando à base no momento em que o veículo da família estacionou. De imediato, os agentes iniciaram o atendimento e acionaram reforço. A equipe da Patrulha Maria da Penha chegou logo em seguida e deu continuidade ao suporte. Durante a ocorrência, uma das guardas entrou no carro e, com o auxílio dos demais agentes, realizou o parto da recém-nascida ainda no banco traseiro do veículo.

Após o nascimento, a bebê, identificada como Emily Vitória, foi colocada nos braços da mãe, Tamiris Barbosa, e ambas foram levadas imediatamente ao Hospital e Maternidade de Suzano (HMS). Durante o trajeto, os guardas utilizaram sinais sonoros para abrir caminho e garantir que a família chegasse com agilidade e segurança até a unidade de saúde. O pai, Edevaldo Santos, acompanhou o deslocamento na viatura. No hospital, mãe e filha foram recebidas pela equipe médica de plantão e encaminhadas para avaliação e acolhimento.

Dois dias depois, com autorização da família, os agentes retornaram ao hospital para visitar a pequena Emily. O encontro ocorreu na maternidade e contou com a presença dos pais da bebê, da equipe médica responsável pelos primeiros atendimentos e dos guardas que atuaram diretamente na ocorrência: João Arlindo Hilário, Maria Aparecida Alves de Almeida e Fernanda Oliveira, da Patrulha Maria da Penha; Jefferson Bruno do Nascimento Silva, responsável pela base; e Daniel Bento e Sérgio Antônio Souza da Silva, da Força Patrulha.

A família, que mora no bairro Vila Aparecida, aproveitou o momento para agradecer pessoalmente o apoio recebido. “Foi tudo muito rápido. Quando vi que minha esposa não ia aguentar chegar ao hospital, entrei em desespero. Mas, graças a Deus, os guardas estavam ali e nos ajudaram. Eu nunca vou esquecer do que eles fizeram por nós”, disse o pai, Edevaldo Santos.

A mãe também comentou sobre o acolhimento dos agentes. “Eles foram incríveis. A guarda que fez o parto foi muito calma, passou confiança. Mesmo em um momento de dor e tensão, ela conseguiu me orientar. Sou muito grata por tudo o que fizeram por mim e pela minha filha”, afirmou Tamiris Barbosa.

Registro

Ainda durante a visita, os pais convidaram os guardas para serem testemunhas no registro da certidão de nascimento da criança. O convite foi aceito, e os agentes acompanharam a família até o Cartório de Registro Civil de Suzano.

Tatiane Orita, comandante da GCM de Suzano, falou sobre a importância da união e do esforço da corporação. "Esse tipo de situação mostra como nossos profissionais são dedicados e preparados para atuar em qualquer circunstância. Eles não apenas cumpriram o dever como também demonstraram muita empatia, o que fez toda a diferença para essa família", destacou.

O secretário municipal de Segurança Cidadã, Francisco Balbino, também elogiou a atuação. "É sempre um orgulho ver o trabalho da nossa GCM em ação, principalmente em situações de emergência como essa. O empenho e a dedicação desses profissionais refletem o zelo da nossa cidade pela segurança e o bem-estar da população", afirmou o chefe da pasta.

Kit de maternidade

Durante a visita à família, o HMS, com apoio do Fundo Social de Solidariedade de Suzano e do Instituto Nacional de Tecnologia e Saúde (INTS), aproveitou a oportunidade para entregar um kit de maternidade à mãe. O conjunto inclui uma bolsa com itens essenciais para os primeiros cuidados do bebê, como toalha de banho, fraldas descartáveis, pomada para assaduras, xampu, mantas, meias, luvas e roupas para recém-nascidos.

A iniciativa tem o objetivo de garantir um início de vida mais seguro e acolhedor para os bebês, oferecendo cuidados e suporte para as famílias, com foco nas mães que realizaram o pré-natal na rede municipal de saúde e estão cadastradas no Cadastro Único (CadÚnico).