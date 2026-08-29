Lideranças políticas enaltecem Ashiuchi: 'Está preparado'

Políticos que estiveram no lançamento da campanha a deputado estadual de Rodrigo Ashiuchi enalteceram o trabalho do ex-prefeito.



“Rodrigo tem experiência, capacidade de gestão e conhece as necessidades da região. É um grande parceiro e estará ao nosso lado para fazer ainda mais por São Paulo”, afirmou Guilherme Derrite.



Já o prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, enalteceu o trabalho de Ashiuchi na capital. “Sem dúvidas, ele foi um dos melhores secretários na gestão e deixou sua marca de trabalho e compromisso por São Paulo. O melhor secretário do Verde e do Meio Ambiente”, reforçou.



“Rodrigo tem história, trabalho e resultados. É um nome preparado para representar o Alto Tietê e ajudar São Paulo a avançar”, destacou o deputado federal Marcio Alvino.



André do Prado, candidato ao Senado, também tem Ashiuchi como seu candidato à sucessão na Alesp. “Rodrigo conhece a realidade da nossa região e tem capacidade para fazer a diferença na Assembleia. Estamos juntos nessa caminhada”, afirmou.



Presença especial na noite, o governador Tarcísio de Freitas também reafirmou sua parceria com Ashiuchi. “Rodrigo já mostrou que sabe trabalhar e entregar resultados. Vamos seguir juntos, trabalhando por Suzano, pelo Alto Tietê e por todo o Estado”, disse.



“Essa caminhada é construída com trabalho, união e compromisso. Hoje demos mais um passo importante para levar a nossa experiência e a nossa vontade de fazer ainda mais pelas famílias e pela população. Esse é o time do bem que vai continuar trabalhando por todo o Estado”, afirmou Rodrigo Ashiuchi ao finalizar sua fala com um caloroso agradecimento ao público presente.



O prefeito de Suzano, Pedro Ishi, ressaltou o legado deixado pelo ex-prefeito e a importância de Suzano voltar a ter um deputado. “Vamos estar juntos nessa caminhada. O Rodrigo deixou mandato com 93% de aprovação, pelas obras e projetos que fez”, acrescentou.



TRAJETÓRIA



Com mais de 20 anos de trajetória pública, Rodrigo Ashiuchi, na opinião dos políticos, reúne experiência como gestor e resultados reconhecidos pela população. Na capital paulista, em 2025, ano estratégico para a agenda ambiental brasileira com a realização da COP30 no país, Rodrigo participou de uma gestão que entregou 15 inaugurações, sete novos parques e o plantio de 170 mil árvores. A experiência acumulada nas duas maiores frentes de sua trajetória reforça sua preparação para representar Suzano, o Alto Tietê e as diferentes regiões do Estado na Assembleia Legislativa.

Trajetória reúne experiência política

Após encerrar dois mandatos consecutivos à frente da Prefeitura de Suzano com mais de 93% de aprovação popular e recorde de votação no município, o ex-prefeito Rodrigo Ashiuchi ampliou sua atuação política para o centro das decisões do Estado.



Em 2025, foi escolhido pelo prefeito Ricardo Nunes para comandar a Secretaria do Verde e do Meio Ambiente de São Paulo.



Reeleito em 2020 com 82,3% dos votos válidos, sendo à época a maior votação da história da cidade, Ashiuchi encerrou o segundo mandato com 93,7% de aprovação, segundo levantamento do Instituto de Pesquisa, Marketing e Informática (Ipempi), realizado em outubro de 2024.



Ao longo de oito anos, a gestão contabilizou mais de 140 entregas estruturantes, entre elas a Arena Suzano, a Marginal do Una, a UPA 24 horas do Jardim Revista, o Mercado Municipal, a Clínica da Família, a Clínica da Mulher, além da revitalização e construção de Unidades Básicas de Saúde e escolas municipais.



Na área de infraestrutura, Suzano registrou recorde de pavimentação, com mais de 350 quilômetros de vias recuperadas.



A segurança pública ganhou reforço com a implantação da Central de Segurança Integrada (CSI), equipada com mais de mil câmeras de monitoramento, inclusive nas escolas. Na saúde, houve avanço nas obras do Hospital Federal e a abertura do Hospital Regional do Alto Tietê (HRAT). O município também retomou o Suzano Vôlei, hoje novamente na elite do voleibol brasileiro.



O protagonismo regional se fortaleceu com três mandatos à frente do Consórcio de Desenvolvimento dos Municípios do Alto Tietê e Região (Condemat+) e a eleição como vice-presidente do Conselho de Desenvolvimento da Região Metropolitana do Estado de São Paulo, colegiado que reúne 39 municípios.

Ao final de 2024, Ashiuchi foi convidado pelo prefeito Ricardo Nunes para assumir a Secretaria do Verde e do Meio Ambiente da capital paulista.



À frente da pasta, implementou ações voltadas à sustentabilidade, com o plantio de mais de 150 mil árvores, entrega de novos parques e investimentos em mobilidade limpa, como a adoção de veículos movidos a biometano e elétricos. Agora ele concorre a uma vaga de deputado estadual pelo PL