Gincana orienta crianças sobre combate ao Aedes aegypti

O Setor de Controle de Zoonoses de Suzano deu início a uma nova atividade educativa ontem, no Instituto Gusmão dos Santos, localizado no Jardim Revista.

Mais de 170 crianças, com idades entre 8 e 10 anos, participaram da gincana “Em Busca do Criadouro Perdido”, que busca encorajar o combate ao mosquito Aedes aegypti, transmissor de doenças como dengue, zika, chikungunya e febre amarela.

Aação contou com as presenças da coordenadora do departamento municipal, Priscila Arap, e das representantes da entidade Jussara Carla Silencio (coordenadora de Projetos Sociais) e Márcia Vertuani (técnica de Projetos Sociais).

O trabalho dos agentes da Prefeitura de Suzano teve início com uma breve palestra explicando sobre o ciclo de vida do inseto e as particularidades da sua proliferação, como a preferência por ambientes com água limpa e parada.

Separados em grupos, os alunos participaram de duas atividades principais: uma “caça ao tesouro”, para encontrar objetos escondidos que podem servir de criadouro do mosquito, e um concurso de perguntas e respostas com competição de tiro ao alvo, por meio de dardos contra balões de ar que representavam o pernilongo, para quem acertava.

A gincana desenvolvida pela equipe de Zoonoses tem como público-alvo crianças e adolescentes de 7 a 15 anos, com o objetivo de que atuem como agentes multiplicadores em suas famílias.

Segundo o Setor de Controle de Zoonoses, vinculado à Secretaria de Saúde de Suzano, a ação educativa de combate à dengue terá continuidade em outros locais. “Nesta semana, temos programadas visitas às escolas municipais Mércia Amaral de Brito, na Casa Branca, e Odário Ferreira, no Jardim Belém, além da escola Antônio Maschietto, no Jardim Santa Inês, no início de março, para desenvolvermos essa gincana por meio de uma parceria com a Secretaria Municipal de Educação”, explicou.