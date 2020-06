Gratuidade no Bom Prato depende de cadastro das prefeituras

A gratuidade no Bom Prato, anunciada pelo governo estadual, ainda aguarda o cadastro de pessoas em situação de rua para começar a ser distribuído.

Ao todo, a região conta com quatro unidades espalhadas nos municípios de Suzano, Mogi das Cruzes, Ferraz de Vasconcelos e Itaquaquecetuba.

De acordo com as prefeituras de Mogi das Cruzes, Itaquaquecetuba, os municípios aguardam maiores orientações do Governo do Estado para cadastrar as pessoas que serão beneficiadas com a alimentação gratuita durante o período de pandemia. Nessas cidades, ainda não há informações de quantas pessoas vão receber o benefício.

Cadastro

A Secretaria de Assistência Social de Ferraz disse que já tem o cadastro, e que cerca de 50 pessoas serão beneficiadas na cidade. Entretanto, de acordo com a Prefeitura, a maioria dessas pessoas já estão em abrigos da cidade. Desta forma, o cadastro está sendo revisado e verificado para caso seja necessário para esta ação do Bom Prato.

Já a Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social de Suzano, disse que o cadastro de pessoas em situação de rua, referenciados no Centro de Referência Especial da Assistência Social (Creas) conta com 109 pessoas assistidas. A pasta municipal, por meio de equipes do Creas, vai informar aos moradores referenciados sobre a oferta de refeição pela iniciativa do Restaurante Bom Prato.

A medida anunciada pelo Governo dispensa da necessidade de pagamento das refeições nas unidades mediante a apresentação de um cartão com um QR Code.

A iniciativa é realizada através de um convênio de cooperação com as prefeituras, que vão realizar a localização e cadastro dos beneficiários, assim como a distribuição do cartão.

De acordo com a Secretaria de Desenvolvimento Social do Governo do Estado, o investimento previsto é de R$ 2 milhões.

Ação

A ação está prevista para acontecer pelo prazo de 60 dias, até o dia 30 de julho, e pode ser prorrogada.

O sistema foi desenvolvido pela Prodesp em parceria com a iniciativa privada, o que permite que a Secretaria de Desenvolvimento Social administre e acompanhe de forma tecnológica a distribuição das refeições. Ao todo, o Estado de São Paulo tem 59 unidades do bom prato que podem aderir ao convênio.