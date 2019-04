Guarda Mirim de Suzano encerra inscrições nesta quinta-feira

Referência na formação de jovens aprendizes, a Guarda Mirim de Suzano encerra nesta quinta-feira (25) as inscrições para as turmas de 2020 da instituição. A oportunidade é para jovens que nasceram entre julho de 2002 e julho de 2004, residentes de Suzano e que estejam cursando a partir do 9º ano (antiga 8ª série) no período noturno. Os interessados devem comparecer à sede da entidade, no Jardim Santa Lúcia, das 9 às 16 horas.

A Guarda Mirim de Suzano, é uma associação civil sem fins lucrativos, o objetivo dela é fornecer aos jovens suzanenses a aprendizagem profissional necessária para que eles desenvolvam e ampliem suas habilidades e competências compatíveis com as mais diversas empresas e entrem preparados no mercado de trabalho. No decorrer do curso, os jovens recebem diversas capacitações em oficinas, palestras e projetos, além de um acompanhamento do setor social e psicológico.

Para fazer a inscrição, o interessado deve comparecer, acompanhado do seu responsável legal, na sede da Guarda Mirim com original e cópia do RG e CPF, comprovante de endereço com CEP (atualizado) em nome do responsável, RG do responsável e boletim escolar de conclusão do ano de 2018.

Para o presidente da entidade, Natal José Francisco, a Guarda Mirim é uma oportunidade dos jovens suzanenses ingressarem em uma instituição que ofereça qualificação profissional. “Assim que ingressa na instituição, o jovem aprimora seus conhecimentos escolares em diversas oficinas, além de capacitações que agregue no seu saber. É importante destacar ainda, que a Guarda Mirim de Suzano é referência em todo o Estado de São Paulo”, ressalta.

Tradição

Em mais de 40 anos de história, a Guarda Mirim de Suzano já preparou e inseriu mais de 12 mil jovens nas empresas conveniadas. Sempre atuando com o foco para a qualificação e inserção social dos jovens suzanenses, a instituição é reconhecida por conduta de disciplina e histórico de formação. Ao contratarem os alunos da Guarda Mirim, as empresas parceiras cumprem obrigações trabalhistas no que diz respeito aos aprendizes.

Saiba mais

As inscrições dos candidatos a novos aspirantes da Guarda Mirim de Suzano devem ser feitas na sede da instituição, localizada na Rua Shimpey Sayama, 304, no Jardim Santa Lúcia.