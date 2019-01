HC de Suzano elabora plano de atendimento e pode ‘abrir portas’

O tão sonhado atendimento de “portas abertas”, para urgência e emergência, no Hospital Estadual de Suzano, pode se tornar realidade.

Pela primeira vez, o HC admitiu a possibilidade ao afirmar que o plano de operação e atendimento do novo hospital está em fase de elaboração com a participação da Secretaria de Estado da Saúde e das autoridades da região do Alto Tietê, além da própria unidade médica.

A abertura do HC é uma promessa do governador João Doria (PSDB).

O Hospital Estadual na cidade faz parte do Hospital das Clínicas (HC), da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo (USP), informou por meio de nota.

O HC de Suzano foi inaugurado em abril do ano passado, com dois anos de atraso, pelo ex-governador do Estado de São Paulo, Geraldo Alckmin (PSDB).

O novo hospital possui 120 leitos, sendo que 90 deles estão em operação para pacientes internados, com taxa de ocupação superior a 90%.

Desde então, a unidade presta atendimento apenas mediante encaminhamento, não sendo possível prestar auxílio à demanda de urgência e emergência da região.

"A reforma do antigo prédio está em andamento e deverá ser concluída este ano para que, então, as mudanças no atendimento possam entrar em sua nova etapa", conclui.

Além de priorizar a saúde, João Doria, em sua campanha eleitoral na disputa pelo cargo de Governador do Estado de São Paulo, elencou outras prioridades como o transporte e a segurança pública como ponto inicial da sua gestão.