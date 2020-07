Hospital de Quarentena teve atuação de 123 profissionais da saúde

Com o intuito de suprir a demanda do Hospital de Quarentena, localizado na Arena Suzano nas dependências do Parque Max Feffer, Suzano contratou temporariamente 123 profissionais desde o início da abertura da unidade provisória. De acordo com a Prefeitura, esses trabalhadores estão suprindo as necessidades do hospital, uma vez que a unidade nunca esteve lotada desde a sua inauguração.

Entre os profissionais contratados são pessoal administrativo (5), assistentes sociais e psicólogos (8), equipes de limpeza/lavanderia/controladores de fluxo (36), equipes de enfermagem (enfermeiros, técnicos, supervisores - 56), equipe farmacêutica (6), fisioterapeutas (12). Já em relação a equipe médica, esta por sua vez é composta por dois médicos plantonistas (a cada 12 horas) e dois médicos coordenadores por dia.

Desde a sua inauguração, em 30 de abril, 113 pessoas já receberam alta no Hospital de Quarentena, de acordo com o último boletim epidemiológico divulgado no sábado (4) pela Prefeitura. Vale ressaltar que Suzano já tem quase 1.100 casos recuperados de Covid-19. Ainda de acordo com o boletim, o índice de leitos ocupados por infectados pela doença é de 30%.

Telemedicina

Em seus três meses em funcionamento na cidade, a telemedicina já registrou cerca de 1,8 mil atendimentos em Suzano. Segundo a Prefeitura, desse total 30% dos pacientes foram diagnosticados com o novo coronavírus e receberam o devido encaminhamento, seja para o posto de saúde mais próximo ou para o Pronto-Socorro (PS) Municipal, além de serem monitorados e acompanhados pela Saúde e Vigilância Epidemiológica do município.

Vale ressaltar que, na Central de Combate ao coronavírus, todos que entram em contato passam por uma análise clínica através de uma vídeochamada.

Ao todo, 12 médicos se revezam para que o atendimento seja feito das 8h às 20h, de segunda a sexta-feira, visando assim descongestionar outros equipamentos de Saúde da cidade.

Para utilizar o serviço é necessário seguir alguns passos. O primeiro é ligar para o número 0800 484 8001. Neste primeiro contato, a atendente vai realizar a triagem com o paciente e pedir informações como o CPF e o endereço.

Após esse procedimento, um SMS será encaminhado para o telefone do paciente, que deverá clicar no link disponibilizado na mensagem.

O link direciona o usuário para uma videochamada com um médico pela internet, que então iniciará o atendimento remoto.