Hospital Santa Maria de Suzano confirma atendimento a 1° caso de coronavírus no Alto Tietê

O Hospital Santa Maria de Suzano confirmou, na manhã desta quarta-feira (11), o atendimento a um caso confirmado do novo coronavírus. As amostras na paciente de 33 anos, apresentando febre e problemas pulmonares, foram colhidas na segunda-feira (09) e encaminhadas ao Laboratório Einstein, que confirmou o diagnóstico.

A Prefeitura de Ferraz de Vasconcelos confirmou a informação Em nota, a Vigilândia Epidemiológica disse que uma moradora da cidade procurou um hospital da capital e, em contato com a Comissão de Controle de Infecção Hospitalar (CCIH) deste equipamento de saúde, foi confirmado o primeiro caso. "De qualquer forma, o município ainda não foi notificado, sendo necessário seguir os trâmites oficiais para a contabilização do caso", finalizou o texto se referindo quanto ao número de casos confirmados no país.

As diretorias do Santa Maria e do Einstein tiveram uma reunião na terça-feira (10) e reforçaram a existência de protocolos seguidos à risca de higienização hospitalar diante do coronavírus e demais doenças virais.

Esta parceria garante a divulgação do resultado em, no máximo, 24 horas, um acesso ágil à informação que preserva o paciente, permitindo assim a recuperação mais rápida delee das pessoas com quem manteve contato.

A paciente reside em Ferraz de Vasconcelos e não ficou internada no Santa Maria, que manteve os rígidos protocolos preconizados pelo Ministério da Saúde e montou, antes mesmo dos primeiros casos suspeitos, uma completa estrutura de atendimento, envolvendo leitos de isolamento total – incluindo passagem de ar para as demais dependências do hospital – e treinamento atualizado permanentemente de todos os colaboradores. Ela se recupera no Hospital Sancta Maggiore por questões burocráticas de planos de saúde.

O comando da unidade hospitalar informou que o Santa Maria vem sendo cada vez mais procurado enquanto polo de excelência em todo o Alto Tietê por conta da estrutura privilegiada disponibilizada e da qualidade do corpo clínico e dos colaboradores, transmitindo com segurança, eficiência e rapidez todos os dados recebidos às autoridades visando a adoção das medidas iniciais recomendadas em relação ao novo coronavírus.

Foi reforçada a diretriz da diretoria segundo a qual não há motivos para alarde e os pacientes podem manter sua rotina, até para exames agendados.