Hospital Santa Maria faz balanço de Expo e deve ampliar ações

O Hospital Santa Maria de Suzano fez um balanço positivo das atividades desenvolvidas na Expo Itaquá 2019, realizada pela Frente Empresarial Pró- Itaquaquecetuba (Fempi), entre os dias 24 e 26 de setembro, e ressaltou que pretende reforçar o calendário de prestação de serviços à sociedade, participando cada vez mais do cotidiano da região do Alto Tietê, onde mantém investimentos constantes para ampliar o atendimento em saúde enquanto referência de qualidade no setor.

Foram registradas mais de 400 participações em uma atração que chamou a atenção nas dependências do Itaquá Garden Shopping: o público teve acesso a uma TV com teclado para cadastro e roleta que dava direito a brindes como squeeze, espelho/escova, bastão de selfie, necessaire, bolsa e copo térmicos, chaveiro e caneta. Além disso, quem esteve no local recebeu 600 unidades de um brinde de divulgação da estrutura do hospital - um jogo da memória com 20 cartas.

O hospital, único particular de Suzano, pretende inaugurar ainda neste mês o Pronto Atendimento Infantil, e mantém articulações para ampliar o número de convênios atendidos - atualmente são Bradesco, NotreDame Intermédica, Amil, SulAmérica, Medservice, Unimed Central Nacional, Metrus, Economus, São Miguel Saúde, Plena, Life Empresarial Saúde, Funcesp/Sabesprev, A.M.R. (Assistência Médica Regional), Sepaco, Gama e Real Grandeza. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone 4746-5188.