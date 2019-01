Inscrições para 1,2 mil vagas no Pelc começam nesta segunda-feira

As Secretarias Municipais de Cultura e de Esportes e Lazer abrem nesta segunda-feira (21) as inscrições para o Programa Esporte e Lazer da Cidade (Pelc). São 1,2 mil vagas para 22 oficinas gratuitas. Os interessados devem procurar os dez núcleos onde ocorrem as atividades, das 8 às 17 horas. As aulas já foram retomadas em 7 de janeiro.

As inscrições serão estendidas até se esgotarem as vagas, que são para artesanato, futebol de campo, violino, violão, capoeira, canto, fotografia, street dance, ritmos, ginástica, futsal, teatro, dança, xadrez, vôlei (quadra e areia), jiu jitsu, zumba, dança sertanejo, caminhada, capoeira, informática e taekwondô.



Os cadastros devem ser feitos nos núcleos onde ocorrem as atividades de interesse (confira no quadro). São eles: Associação Recreativa Esporte Clube Urupês; Centro de Educação e Cultura Francisco Carlos Moriconi; Centro Cultural Boa Vista; Parque Max Feffer; Centro Cultural Palmeiras; Centro de Artes e Esporte Unificado (CEU) do Jardim Gardênia Azul; Paróquia São José Operário; Centro Cultural Vila Figueira; Centro Cultural Colorado; e Instituto Virtutis.

É importante ressaltar que na segunda-feira (21) as inscrições para as oficinas realizadas no Centro Cultural Francisco Carlos Moriconi serão na Praça dos Expedicionários, na região central, onde também haverá apresentações de dança, exposição de fotografias e música. “As atrações contarão com os próprios alunos do Pelc, que terão a oportunidade de mostrar os seus talentos e o que aprenderam ao longo de todo o ano passado”, contou o secretário de Cultura de Suzano, Geraldo Garippo.

Os interessados devem apresentar documentos pessoais e comprovante de residência. Não é necessário residir em Suzano. Algumas modalidades exigem idade específica que precisam ser consultadas, bem como as oficinas disponíveis em cada núcleo. Outras informações podem ser obtidas pelo telefone 4747-4180.

Locais para inscrições

• Centro Cultural Francisco Carlos Moriconi: Violão, Artesanato, Canto, Fotografia, Street Dance, Ritmos, Ginástica, Futsal e Teatro

Praça dos Expedicionários, no centro

• Centro Cultural Colorado: Zumba, Street Dance, Futebol de Campo e Ginástica

Rua Domingues Victorino, 68, Jardim Colorado

• Centro Cultural Palmeiras: Violão, Artesanato, Zumba, Dança Sertanejo, Futsal e Vôlei/Caminhada

Rua Crispim Adelino Cardoso, 42, Vila Júlia, distrito de Palmeiras

• Centro Cultural Boa Vista: Ritmos, Ginástica, Futsal, Teatro, Dança e Xadrez

Avenida Katsutoshi Naito, 957, Sesc, distrito de Boa Vista

• Centro Cultural Vila Figueira: Violão, Artesanato, Dança/Ginástica e Taekwondo

Rua Alfredo Batista Pizzolato, 250, Vila Figueira

• Parque Municipal Max Feffer: Volei (quadra e areia), Futsal, Jiu Jitsu e Violão

Avenida Senador Roberto Simonsen, 90, Jardim Imperador

• Centro de Artes e Esportes Unificados (CEU) Gardênia: Teatro, Voleibol, Capoeira, Dança, Futsal e Informática

Rua Teruo Nishikawa, s/n, Jardim Gardênia Azul

• Associação Recreativa Esporte Clube Urupês: Artesanato, Futebol de Campo, Violino, Violão e Capoeira

Avenida Albert Fink, 520, Parque Maria Helena

• Instituto Virtutis: Violão, Artesanato e Ginástica

Rua José Rodrigues Júnior, 280, Jardim Gardênia, distrito de Boa Vista

• Paróquia São José Operário: Violão, Ginástica Funcional, Dança/Ginástica e Futebol de Campo

Rua Roberto dos Santos, 255, Parque Residencial Casa Branca