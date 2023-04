Inscrições para a Guarda Mirim de Suzano terminam nesta sexta-feira

A Guarda Mirim de Suzano (GMS) encerra nesta sexta-feira (28/04), às 17 horas, as inscrições para a nova turma do curso de Formação Básica 2024. O formulário online pode ser acessado pelo site oficial da entidade (www.gmsuzano.org.br), sendo o curso uma capacitação voltada a jovens residentes no município, nascidos entre janeiro de 2006 e junho de 2008, a fim da promoção do conhecimento profissional para a atuação dos adolescentes como Jovem Aprendiz no mundo do trabalho.

Para participar do curso de Formação Básica 2024, o adolescente precisa residir no município de Suzano; ter nascido no período entre janeiro de 2006 e junho de 2008; e estar cursando, no mínimo, o 9º ano do Ensino Fundamental (8ª série). No ato da inscrição online, serão exigidos RG e CPF; cópia digitalizada (foto) do comprovante de endereço recente dos últimos três meses no nome do responsável; e cópia digitalizada (foto) do boletim escolar referente ao ano de 2022.

A habilitação dos nomes ocorre mediante análise dos requisitos básicos mencionados anteriormente e da verificação da vulnerabilidade social, assiduidade e rendimento escolar do ano anterior à inscrição (2022). Vale lembrar que o formulário online estará vigente somente até as 17 horas do dia 28 de abril (sexta-feira). A inscrição é gratuita e, após as etapas de habilitação, os nomes serão convocados para matrícula no início de 2024.



O curso, igualmente gratuito, garante 400 horas de atividades, contemplando diferentes áreas do conhecimento, tais como Comunicação Oral e Escrita; Raciocínio Lógico Matemática; Inclusão Digital; Noções administrativas e de atendimento; Treinamentos e atividades extracurriculares. Outro diferencial da iniciativa é a Educação sobre Ética e Cidadania e a abordagem a temas relacionados à Saúde e Qualidade de Vida, inclusive com a promoção de Atividades Esportivas, garantindo a formação completa dos jovens.



SOBRE A GUARDA MIRIM

Fundada em 1978, a Guarda Mirim de Suzano oferece aos jovens suzanenses a oportunidade de qualificação e profissionalização para o primeiro emprego, na condição de aprendiz. A GMS tem o objetivo de promover a inclusão social, por meio da Lei da Aprendizagem (Lei Federal nº 10.097/00), possibilitando que as empresas parceiras cumpram com as obrigações trabalhistas e exigências do Ministério do Trabalho no que se refere à colocação de aprendizes em seu quadro de funcionários. Em mais de 40 anos, a entidade já preparou e inseriu mais de 14 mil jovens no mundo do trabalho, sendo referência em toda a região.