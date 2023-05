Investimento de R$ 13,4 mi garante 34% das obras do Hospital Federal em Suzano

As obras do Hospital Federal de Suzano chegaram a 34% de conclusão, de acordo com a Prefeitura. A entrega do equipamento está prevista para o segundo semestre de 2024.

Segundo a Administração Municipal, já foram investidos mais de R$ 13,4 milhões, sendo R$ 6,5 milhões repassados pelo Governo Federal e outros R$ 6,9 milhões do município. O restante foi investido pelo próprio município. A Prefeitura explicou que os repasses estão em dia, mas não existe um valor mensal exato, pois “o contrato para a execução da obra está passando por reprogramação e adequação da Caixa Econômica Federal”.

O Hospital Federal de Suzano contará com pronto-socorro infantil e adulto, além de um setor de ortopedia.

A Prefeitura explicou o andamento das obras do equipamento. “A obra está em fase de estrutura, fechamento em alvenaria, revestimento em argamassa, contrapiso, caixilhos de alumínio e vidro, impermeabilização, tubulação hidráulica e tubulação embutida de elétrica concluídas”.

Os próximos serviços previstos são execução de tubulação de elétrica externa, sistema de aterramento e Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas (SPDA), movimentação de terra para pavimentação, preparação da sub-base e base do estacionamento e viário de serviço e de ambulância (pavimentação da área do hospital).

População

A população de Suzano está otimista e entende que o Hospital Federal será muito importante para a cidade, além de significar um grande avanço. “Vai ser muito bom. Está crescendo cada vez mais a cidade. É mais um ponto para a população ser atendida. Vai ajudar muito os suzanenses”, disse Ailton Nonato.

Euclides Domingues entende que a construção é “uma maravilha”. “Eu acho que é bom. A área da saúde está difícil. Eu estou esperando dois exames vasculares e não consigo. Com esse hospital eu acho que melhora. Vai ser uma maravilha. Não só para mim, mas para todas as pessoas”, disse.

Por outro lado, Vanderson Luiz falou que, além da estrutura, é necessária uma boa administração. “O prédio em si parece muito bom, mas vamos ver como vai ser administrado. Não adianta ter uma ótima estrutura e não ser funcional. A gente espera que após a inauguração, ele seja funcional e atenda a comunidade. Espero que seja funcional e útil, para que a gente possa usar quando precisar. E sem precisar pagar, porque às vezes tem que pagar no particular já que no público demora. E é caro”, argumentou.