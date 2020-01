IPTU 2020 já está disponível no site da Prefeitura de Suzano

A Prefeitura de Suzano já colocou à disposição em seu site oficial o acesso à segunda via e ao espelho do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) 2020 (http://bit.ly/IptuSuzano2020). Além do sistema online, a Secretaria Municipal de Planejamento e Finanças também emitirá normalmente os carnês, que deverão ser entregues a partir da primeira semana de fevereiro aos contribuintes. Neste ano, são 121 mil imóveis e a previsão de arrecadação chega a R$ 105 milhões. A data de vencimento da primeira ou única parcela é 15 de março.

Para ter acesso ao serviço online, basta entrar no site da prefeitura e clicar na aba “IPTU, Taxa de Licença e ISS Fixo”, que encaminhará para o Portal do Cidadão com as opções disponíveis. O novo sistema possibilita a emissão da segunda via do imposto tanto para quitação integral com desconto de 5% quanto para pagamento em dez prestações. Para isso, bem como para obter o espelho do IPTU, os interessados precisam digitar o número de registro do imóvel, que consta da capa dos carnês de anos anteriores.

De acordo com o secretário de Planejamento e Finanças de Suzano, Itamar Viana, não haverá aumento neste ano, apenas a correção de 2,54%, referente ao Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) do período, visando o cumprimento da Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF).

O titular da pasta afirma ainda que a disponibilidade do serviço online confere mais comodidade e permite maior transparência, sem abrir mão do envio dos 121 mil carnês impressos, que começam a chegar para os contribuintes na primeira semana de fevereiro. “O sistema entra em vigência quase dois meses antes do vencimento da primeira parcela, em 15 de março. Então, além dos carnês físicos, temos este auxílio de mais um canal de acesso para as pessoas se programarem e usufruírem do desconto à vista”, explicou.

Mais informações sobre a cobrança do IPTU em 2020 podem ser obtidas pelo telefone (11) 4745-2010 ou pessoalmente no Centro Unificado de Serviços, o Centrus (avenida Paulo Portela, 210 – Centro). O horário de funcionamento é de segunda a sexta-feira, das 8 às 17 horas.