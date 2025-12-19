Envie seu vídeo(11) 4745-6900
Jornal Diário de Suzano - 19/12/2025
Itaquáquecetuba

Itaquá Park Shopping tem horário especial para o período de Natal e Fim de Ano

Novo horário vale entre os dias 19 e 26 de dezembro deste ano

19 dezembro 2025 - 10h30Por da Reportagem Local
Por ocasião dos feriados natalinos e grande procura por presentes nesta época do ano, o Itaquá Park Shopping estará com horário especial. A partir desta sexta-feira (19/12), o horário de expediente das lojas será ampliado, assim como o da Praça de Alimentação.

No período de 19 a 23 de dezembro, de segunda a sábado, as lojas abrem das 10h às 23h, e a Praça de Alimentação, das 11h às 23h. Excepcionalmente, no domingo, dia 21, o atendimento será das 10h às 22h para as lojas e das 11h às 23h para a Praça de Alimentação.

Nos dias 24 e 31 de dezembro, véspera de feriado, as lojas abrem das 10h às 18h, e a Praça de Alimentação, das 11h às 18h.

Nos dias 25 de dezembro e 1º de janeiro, a abertura é facultativa, sendo o atendimento das lojas das 14h às 20h e o da Praça de Alimentação das 11h às 18h.

Nos dias 26, 27, 29 e 30 as lojas e quiosques abrem em seu horário convencional, das 10h às 22h. No dia 28, domingo, o atendimento ocorre das 14h às 20h. A Praça de Alimentação, das 11h às 22h.

Sobre o Itaquá Park Shopping

Inaugurado em 2017, o Itaquá Park Shopping é o primeiro shopping center de Itaquaquecetuba e oferece um amplo mix de lojas, serviços e opções de lazer e entretenimento. Com mais de 120 lojas, sendo cinco âncoras nacionais, quatro megalojas, cinema, da rede Cinépolis, Poupatempo, Supermercado Nagumo, Clínica de Saúde, Loja de moda Caedu e muito mais. O empreendimento recebe anualmente 6 milhões de visitantes e se tornou um destino indispensável para quem busca qualidade e conveniência. Está localizado estrategicamente na estrada municipal do Mandi, 1.205, no bairro Jardim Adriane, com saída para a Rodovia Governador Mário Covas Júnior.

Acessibilidade e Transporte Público

O Itaquá Park Shopping está bem conectado com a cidade de Itaquá e outras regiões vizinhas, oferecendo diversas opções de acesso por transporte público. Com linhas municipais e intermunicipais.

·       Linhas Municipais:

o    01 - Marengo - Estação de Itaquá

o    02 - Vila Augusta - Term. Eng.º Manoel Feio

o    05 - Jd. Marcelo - Monte Belo V/Jd. do Carmo

o    15 - CDHU via Shopping

o    16 - Vila Augusta -Estação de Itaquá

o    29 - Terra Prometida v/Shopping - Centro

o    34 - Fortuna - Manoel Feio

·       Linhas Intermunicipais:

o    332 - Suzano (Vila Sol Nascente)


o    332VP1 - Suzano (Estação Suzano)

