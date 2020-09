Luto no Jornalismo Jornalista do Alto Tietê, Alexandre Barreira morre aos 46 anos Deixa a esposa Maria Salas, também jornalista, e as filhas Julia Sofia e Maria Eduarda

28 SET 2020

Jornalista do Alto Tietê, Alexandre Barreira morre aos 46 anos Foto: Divulgação O jornalismo está de luto. Faleceu, aos 46 anos, o jornalista Alexandre Barreira. Ele foi sepultado nesta segunda-feira (28) no Cemitério São Salvador, em Mogi das Cruzes. Barreira teve um Acidente Vascular Cerebral (AVC) em agosto. Estava internado no Hospital das Clínicas Luzia de Pinho Melo. Deixa a esposa Maria Salas, também jornalista, e as filhas Julia Sofia e Maria Eduarda. Carreira Além de jornalista esportivo, Barreira fez coberturas política, de cidades e de automobilismo. Apaixonado pelo fubetol de mesa, Barreira fundou o Clube de Botão Gaspar Vaz, com sede no Clube Náutico Mogiano. Pelas redes sociais, amigos jornalistas lamentaram o falecimento de Barreira.

