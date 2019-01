Juliana Cardoso aceita convite para integrar governo Doria

A engenheira ambiental e mestre em Administração Pública, Juliana Cardoso assumirá a Coordenadoria de Assistência Técnica Integral (CATI), vinculada à Secretaria Estadual de Agricultura e Abastecimento, do governo de João Doria. O convite partiu do próprio secretário, o ex-presidente da Sociedade Rural Brasileira (SRB), Gustavo Junqueira, que enxergou o grande potencial técnico de Juliana para encabeçar a gestão deste importantíssimo departamento estadual.

Gustavo, que possui um vínculo familiar histórico na agricultura, é formado em administração de empresas, mestre em finanças pela Thunderbird School Management dos Estados Unidos, onde morou e trabalhou por seis anos.

Além de estar altamente capacitada para exercer a nova função, Juliana será protagonista de um fato histórico: se torna a primeira mulher a assumir o comando do órgão estadual – fundado em 1967 – e que está sediado em Campinas, no interior do Estado. O objetivo da CATI é promover o desenvolvimento rural sustentável, por meio de programas e ações participativas com o envolvimento da comunidade, de entidades parceiras e de todos os segmentos dos negócios agrícolas.

De acordo com Juliana, sua gestão na CATI terá a missão de quebrar de paradigmas e criar uma nova atmosfera na rotina de trabalho.

“Agradeço demais o convite e a confiança do secretário Gustavo Junqueira e do governador João Doria. Aqui na CATI nós queremos justamente proporcionar o desenvolvimento sustentável, a extensão rural aos produtores, principalmente aos pequenos e médios. Dando estrutura e capacitação. Vou seguir o que o nosso governador João Doria colocou como meta que é justamente transformar estes pequenos e médios produtores em empresários”, define Juliana.

Ao lado do secretário Gustavo Junqueira, a engenheira ambiental esteve nesta terça-feira (2 de janeiro), na sede da Secretaria Estadual de Agricultura e Abastecimento, em São Paulo, e já foi apresentada à sua nova equipe. “Começamos a traçar os planos e agendas de trabalho, pois queremos estar presentes em todos os municípios paulistas, proporcionando ações práticas de agronegócios”, prevê.

A engenheira ambiental diz se sentir honrada em comandar um órgão ligado diretamente aos interesses dos produtores rurais de São Paulo.