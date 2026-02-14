Envie seu vídeo(11) 4745-6900
Jornal Diário de Suzano - 14/02/2026
Coleta de Lixo em Suzano

Justiça do Trabalho determina pagamento dos salários de 400 funcionários da Renova

Decisão foi proferida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região (TRT-2), por meio da 1ª Vara do Trabalho da comarca, que autorizou o depósito judicial realizado pela Prefeitura de Suzano para garantir que os valores sejam creditados diretamente

14 fevereiro 2026 - 13h35Por De Suzano
Justiça do Trabalho determinou pagamento aos funcionáriosJustiça do Trabalho determinou pagamento aos funcionários - (Foto: Regiane Bento/Arquivo DS)

A Justiça do Trabalho determinou o pagamento direto dos salários de cerca de 400 funcionários da antiga empresa responsável pela coleta de lixo em Suzano, a Renova, após constatar a falta de repasse referente ao mês de janeiro.

A decisão foi proferida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região (TRT-2), por meio da 1ª Vara do Trabalho da comarca, que autorizou o depósito judicial realizado pela Prefeitura de Suzano para garantir que os valores sejam creditados diretamente nas contas dos trabalhadores e também dos beneficiários de pensões alimentícias.

De acordo com comunicado da Prefeitura de Suzano, a medida ocorreu após a empresa deixar de efetuar o pagamento dos salários. Diante da situação, a administração municipal reteve os valores devidos à contratada e realizou o depósito em juízo, assegurando que os recursos sejam destinados exclusivamente aos trabalhadores.

"Embora o depósito já tenha sido efetuado pelo município, o montante ainda não consta como disponível na conta judicial por questões operacionais. Assim que o valor for confirmado, o pagamento será realizado de forma imediata", informou a Prefeitura.

"A intervenção judicial trouxe segurança jurídica ao processo e evitou prejuízos aos funcionários. O Poder Executivo municipal informou que acompanhou o caso desde o início e adotou as medidas cabíveis para garantir que os direitos trabalhistas fossem preservados".

De acordo com a Prefeitura, paralelamente, a nova operação de coleta em Suzano já retirou 2 mil toneladas de resíduos em três dias, reduzindo pontos de acúmulo. A prefeitura segue acompanhando o processo e reforça que o pagamento será feito assim que o valor estiver disponível, enquanto o serviço permanece em monitoramento.
 

