Justiça do Trabalho determina pagamento dos salários de 400 funcionários da Renova

A Justiça do Trabalho determinou o pagamento direto dos salários de cerca de 400 funcionários da antiga empresa responsável pela coleta de lixo em Suzano, a Renova, após constatar a falta de repasse referente ao mês de janeiro.



A decisão foi proferida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região (TRT-2), por meio da 1ª Vara do Trabalho da comarca, que autorizou o depósito judicial realizado pela Prefeitura de Suzano para garantir que os valores sejam creditados diretamente nas contas dos trabalhadores e também dos beneficiários de pensões alimentícias.



De acordo com comunicado da Prefeitura de Suzano, a medida ocorreu após a empresa deixar de efetuar o pagamento dos salários. Diante da situação, a administração municipal reteve os valores devidos à contratada e realizou o depósito em juízo, assegurando que os recursos sejam destinados exclusivamente aos trabalhadores.



"Embora o depósito já tenha sido efetuado pelo município, o montante ainda não consta como disponível na conta judicial por questões operacionais. Assim que o valor for confirmado, o pagamento será realizado de forma imediata", informou a Prefeitura.



"A intervenção judicial trouxe segurança jurídica ao processo e evitou prejuízos aos funcionários. O Poder Executivo municipal informou que acompanhou o caso desde o início e adotou as medidas cabíveis para garantir que os direitos trabalhistas fossem preservados".



De acordo com a Prefeitura, paralelamente, a nova operação de coleta em Suzano já retirou 2 mil toneladas de resíduos em três dias, reduzindo pontos de acúmulo. A prefeitura segue acompanhando o processo e reforça que o pagamento será feito assim que o valor estiver disponível, enquanto o serviço permanece em monitoramento.

