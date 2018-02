Linha de ônibus municipal entre Terminal Norte e Vila Fátima é estendida

A linha municipal 10TR, do transporte público coletivo, que liga o Terminal de Transportes Urbanos Diniz José dos Santos Faria, o Terminal Norte, à Vila Fátima foi estendida. O novo trajeto conta com 1,5 km a mais, atendendo às demandas da população do distrito de Palmeiras.

O trabalho foi coordenado pela Secretaria Municipal de Transporte e Mobilidade Urbana e baseado em estudos realizados pelos técnicos da pasta. Foram incluídos quatro novos pontos de parada no trecho que compreende entre o Terminal Norte, na avenida Jorge Bei Maluf, Vila Theodoro, e a rua Santa Clotilde, ponto final da Vila Fátima.

As mudanças no itinerário tiveram início em fase de testes no último sábado (10) e serão acompanhadas por integrantes da pasta para averiguar sua abrangência e eficiência junto aos usuários. Será também avaliada a possibilidade de rotas alternativas para não prejudicar a cobertura durante os dias em que feiras livres forem realizadas no trajeto.

Informativos do novo itinerário da Linha 10TR foram afixados nos ônibus que atendem à região. Segundo a pasta, a recepção dos usuários às mudanças tem sido positiva.

Para o secretário de Transporte e Mobilidade Urbana de Suzano, José Alves Pinheiro Neto, as alterações atendem principalmente às necessidades da população sobre conforto e eficiência. "Durante os próximos três meses teremos um retrato mais fiel das demandas e ofertas do transporte público em nossa cidade. E isso poderá contribuir para a elaboração do Plano de Mobilidade Urbana, que está sendo feito em conjunto com a Secretaria de Planejamento Urbano e Habitação", explicou.