Maioria de creches vistoriadas pelo TCE não tem laudo dos bombeiros

Levantamento do Tribunal de Contas do Estado (TCE) aponta que 81,8% das creches municipais do Alto Tietê não possuem Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros (AVCB), o que equivale a 9 de 11 escolas fiscalizadas.

A ação foi realizada em 27 de setembro nas cidades de Ferraz de Vasconcelos, Itaquaquecetuba, Mogi das Cruzes, Poá, Santa Isabel e Suzano.

O levantamento também constatou que somente duas creches da região possuem o AVCB. São elas: a Agostinho Pereira Bahia, na Vila Virgínia, em Itaquaquecetuba e a Alcides Cardoso, no Jardim Yone, em Ferraz de Vasconcelos.

Em Suzano, por exemplo, as duas unidades de ensino fiscalizadas não possuem a documentação. As escolas fiscalizadas foram a Elisabeth Ubeda Rodrigues, no Parque Maria Helena e a Escola Municipal Michel Goldberg, no Centro.Os fiscais também observaram irregularidades nas unidades.

Na Elisabeth Ubeda Rodrigues, os fiscais do TCE também verificaram problemas quanto às condições do prédio.

A área externa apresentava bolor no teto e um banheiro estava com a fiação exposta.

Além disso, o corredor, que dá acesso às salas de aula, apresentava uma rachadura no teto. Também há infiltração e bolor em uma das salas de aula. Já a unida Michel Golberg, os agentes constataram que a dedetização estava com o prazo vencido.

Outras questões também foram verificadas no levantamento. Ao analisar características físicas das unidades, os fiscais do TCE observaram que a maioria das creches não possuíam condições de acessibilidade (rampas, faixas de sinalização, banheiros para pessoas com deficiência, entre outros).

Além de Suzano, as demais escolas também apresentaram problemas ao que se refere aos prédios, cuidados com a higiene e segurança do lugar, instalações sanitárias.

A ação ocorreu de forma surpresa nestas cidades, além de outros municípios do Estado.