Mais de 18 mil pessoas passam pelo CEU do Gardênia em três meses

Em três meses de funcionamento, o Centro de Artes e Esportes Unificado (CEU) Alberto de Sousa Candido, no Jardim Gardênia Azul, em Suzano, registrou a presença de mais de 18 mil pessoas no local. Além de atividades esportivas e culturais, a unidade realiza oficinas de capacitação, atendimentos sociais e eventos promovidos pela comunidade.

Inaugurado em 25 de março deste ano, em parceria com o governo federal, o CEU dispõe de pistas de caminhada e skate, biblioteca, quadras poliesportivas, cineteatro e salas de informática.

No local, são realizadas aulas do Programa Esporte e Lazer na Cidade (Pelc) de futebol, zumba, teatro, voleibol, capoeira e de informática, direcionadas a pessoas de todas as idades. São 400 vagas no polo do Jardim Gardênia Azul, de um total de 4 mil oferecidas em todo o município.

Desde a sua abertura, o CEU teve diversas atividades abertas ao público nas áreas de Cultura, Esportes e Lazer: ações de cidadania, caminhadas, festivais de teatro, torneios de voleibol, rodas de samba e “Batalha de MCs”.

A unidade também conta com um Centro de Referência de Assistência Social (Cras), que atende às necessidades da região. Nos dois primeiros meses, mais de 200 pessoas foram encaminhadas para inclusão no Cadastro Único. A presença desse serviço equilibrou as demandas que antes eram atendidas pelo Cras do bairro Cidade Boa Vista. No total, mais de 600 pessoas foram atendidas.

Segundo o secretário de Cultura de Suzano, Geraldo Garippo, o CEU mostrou-se uma experiência de sucesso ao levar atividades para aquela região e envolver a comunidade. “As dificuldades estarão prontas para serem mostradas e superadas, mas nada paga o sorriso, a satisfação e o bem-estar que este equipamento trouxe para a população”, explicou.

Uma das pessoas que comprova na prática a mudança que o CEU proporcionou no dia a dia é Ana Maria de Oliveira Abreu, de 32 anos, moradora do Jardim Varan que frequenta o local desde a inauguração. “O CEU é bem atrativo para as crianças. Por isso, trouxe minha filha, de 14 anos, e meu filho, de 11. Ele faz aulinhas de futebol. Também viemos para cá durante a tarde para frequentar a biblioteca, utilizamos os jogos e assistimos as aulas. Nós gostamos de vir aqui” afirmou.

Arraiá

Neste final de semana, a unidade também realiza o “Arraiá do CEU”, em uma ação conjunta com agentes sociais, a comunidade e o conselho gestor. As festividades terão início às 13 horas, com entrada gratuita. Além do evento junino, serão realizadas no futuro novas edições da “Batalha de MCs”, em parceria com a Secretaria Municipal de Cultura.