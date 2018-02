Mais de 4 mil pessoas são vacinadas durante mutirão

O mutirão de vacinação contra a febre amarela em Suzano neste sábado (24) imunizou 4.242 pessoas. Mais de 200 funcionários da prefeitura atenderam os municípes em três polos: no Parque Max Feffer, na Estação da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM) e no Largo da Feira. O evento faz parte da segunda etapa da campanha organizada pela Secretaria Municipal de Saúde, que começou neste mês.

Também houve imunização no horário noturno na quinta e na sexta-feira (22 e 23) em um posto volante montado pela Prefeitura de Suzano em frente à unidade do Poupatempo, no estacionamento do Suzano Shopping. Cerca de 6,2 mil pessoas receberam doses nas duas noites.

Até o momento, foram imunizadas aproximadamente 175 mil pessoas em Suzano desde o início da campanha contra a febre amarela, no fim de 2017. A meta é atingir a cobertura vacinal de 90% dos cerca de 280 mil habitantes da cidade.

Durante a semana, a vacinação continua nas Unidades Básicas de Saúde do município, das 8 às 15 horas, exceto nos postos do Jardim Natal e do Jardim Suzanópolis. Na UBS Central (CS II) as doses são apenas para viajantes.

Não há novos casos suspeitos da doença na cidade.