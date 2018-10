Márcio França vistoria Hospital das Clínicas

O governador do Estado de São Paulo e candidato a reeleição, Márcio França (PSB), visitou na manhã deste sábado (20) o Hospital das Clínicas (HC) de Suzano ao lado do prefeito Rodrigo Ashiuchi (PR) e de outras autoridades.

Depois de fazer um tour pelos dois prédios do HC - o inaugurado em abril deste ano e o antigo prédio, que está em obras -, o governador anunciou que fará a contratação de funcionários para disponibilizar exames, por exemplo, de tomografia e radiografia, aos pacientes suzanenses e do Alto Tietê. "O hospital, que foi aberto para a retaguarda, agora oferecerá exames a população. Os aparelhos já chegaram e estão disponíveis. Daqui 30 dias vamos abrir os exames", frisou.

Em um segundo momento, França comentou que, quando a obra do antigo hospital ficar pronta, a unidade retaguarda será transferida para o espaço e o novo espaço será aberto para os pacientes. "Será aberta aos finais de semana para poder zerar as filas de consulta e as filas dos exames", ressaltou o governador.

Além disso, França destacou que quer estreitar laços com entidades filantrópicas para fortalecer a área da saúde em todo o Estado. "Esse será o oitavo novo hospital em São Paulo. Vamos estreitar parcerias com as Santas Casas, entre outras, que precisam de ajuda financeira para completar seus serviços e evitar tanta demanda", explicou.

A vistoria teve a participação do deputado estadualAndré do Prado (PR), deputado federal Marcio Alvino (PR), deputada federal eleita Katia Sastre (PR), do prefeito de Guararema, Adriano Leite (PR), do prefeito de Poá, Gian Lopes (PR), além de vereadores e secretários municipais.