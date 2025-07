Meio Ambiente e Univence prorrogam inscrições do projeto 'Condomínios em Ação'

A Secretaria de Meio Ambiente de Suzano e a Cooperativa de Catadores de Materiais Recicláveis (Univence) estenderam o prazo de inscrições do projeto “Condomínios em Ação”, uma iniciativa que convida os conjuntos residenciais a se tornarem protagonistas na coleta seletiva e, ao mesmo tempo, contribuírem diretamente com ações de solidariedade. O cadastro que deveria ser feito até terça-feira desta semana (01/07) seguirá aberto para adesões até a próxima terça (08/07), por meio do link bit.ly/CondominiosEmAcao.

A proposta desenvolvida em parceria entre a prefeitura e a cooperativa, que disponibiliza dez vagas neste momento, tem como objetivo estimular a separação correta de recicláveis, fortalecer essa cultura dentro dos condomínios e, ainda, gerar impacto social. A seleção irá considerar a diversidade regional dos condomínios e seus diferentes perfis, buscando garantir uma participação ampla e representativa.

A dinâmica do projeto envolverá plantões da equipe da Univence nos condomínios inscritos durante três sábados deste mês de julho (12, 19 e 26/07). Nestas datas, os moradores poderão entregar seus materiais recicláveis diretamente aos cooperados, que realizarão a pesagem individual. Além de promover a educação ambiental e tirar dúvidas sobre a separação correta, a ação terá um impacto social direto, pois 50% da venda dos materiais arrecadados será convertida para a compra de alimentos não perecíveis, e doados integralmente ao Fundo Social de Solidariedade de Suzano.

Para incentivar a participação, será criado um ranking entre os condomínios, baseado na quantidade de material coletado (ponderado pelo número de unidades residenciais). Ao final da campanha, uma cerimônia de encerramento celebrará os resultados, com a entrega simbólica dos alimentos ao Fundo Social e uma homenagem especial ao condomínio com melhor desempenho, além do reconhecimento a todos os participantes.

A presidente da cooperativa, Ingrid Brum, afirmou que a iniciativa se integra às práticas sustentáveis do município. “Este projeto representa um passo importante na valorização do nosso trabalho e na aproximação com a comunidade a que servimos. Estamos prontos para colaborar com os condomínios e orientar os moradores, garantindo que todo o material coletado seja corretamente destinado, gerando renda para nossos cooperados e benefícios para o meio ambiente", declarou.

De acordo com o secretário municipal de Meio Ambiente, André Chiang, o projeto contempla o viés ambiental e também o social, com a dinâmica proposta pela iniciativa. “Conseguiremos unir sustentabilidade e solidariedade já que oferecemos aos moradores uma oportunidade de refletir sobre seus hábitos e, ao mesmo tempo, ajudar quem mais precisa. É uma ação que une educação ambiental, responsabilidade social e cuidado com Suzano”, pontuou o titular da pasta.