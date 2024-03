Meio Ambiente recebe estruturas para coleta seletiva nas escolas

A Prefeitura de Suzano recebeu nesta quinta-feira (29/02) a doação de 12 novas estruturas de Ponto de Entrega Voluntária (PEV) por parte do Rotary Club Suzano. Os equipamentos serão destinados às escolas municipais da cidade para a realização do projeto “Prefeitura Coleta”, que tem como objetivo arrecadar materiais recicláveis nas unidades de ensino. As entregas foram oficializadas na sede da entidade, no bairro Vila Amorim.

Com as entregas desta quinta, o número de doações dos PEVs realizadas pelo Rotary à administração municipal chega a 43 desde o início da iniciativa. Participaram da ação o secretário Municipal de Meio Ambiente, André Chiang; o empresário e presidente do Rotary Club Suzano, Roberto Danizete Tavares; o presidente da Comissão de Fundação Rotariana, Abidiel Pereira; e o secretário especial parlamentar e governador do Rotary 2009/2010, Juvenal Antonio da Silva.

Com as aquisições, 12 novas escolas receberão a estrutura, que conta com um banner com instruções do que pode ser doado. Qualquer material reciclável será aceito, incluindo metais como alumínios, sucatas, panelas, peças e latas; papéis como jornais, revistas, caixinhas de leite, embalagens e papelão; vidros como potes de conservas, garrafas, cacos, pratos e tigelas; plásticos como garrafas PET, potes, baldes, tubos e sacolas; e aparelhos que possuem resíduos plásticos como computadores, televisores, rádios, fogões e impressoras.

O secretário pontuou a necessidade de recolher o máximo possível de materiais recicláveis para promover o descarte de forma correta. “Temos uma importante missão com esse projeto, que é o de evitar a poluição e o depósito irregular de lixo. Agradeço ao Rotary por realizar essas doações que, somadas aos PEVs que já temos, vão nos ajudar muito no trabalho de coleta seletiva”, afirmou Chiang.

Instituído em 2022, o projeto foca nos cuidados com a natureza junto à educação ambiental por meio de uma coleta seletiva organizada nas escolas participantes, de forma que o aprendizado sobre a importância de preservar o meio ambiente seja instituído entre os alunos. Em paralelo a isso, os materiais recolhidos serão encaminhados à Central de Triagem da cidade, para que sejam devidamente reciclados.

Na visão do secretário de Educação, Leandro Bassini, essa proposta do descarte correto de materiais precisa ser ensinado desde cedo. Assim, a tendência é de que as crianças cresçam entendendo a importância de preservar o meio ambiente. “É um dos caminhos que temos para mostrar às crianças a importância de cuidar da natureza e tornar esse ensino realmente efetivo. O conhecimento precisa partir de dentro da escola e esses PEVs, somados às ações realizadas nas unidades escolares, sem dúvida vão ajudar na conscientização dos estudantes sobre o descarte correto de materiais”, finalizou o chefe da pasta.