Meio Ambiente resgata vaca e bezerro vítimas de maus-tratos

A Secretaria Municipal de Meio Ambiente resgatou, na última quinta-feira (30/10), uma vaca e um bezerro que estavam sendo vítimas de maus-tratos em um endereço localizado na estrada José da Conceição, no bairro Jardim Carla, região norte do município.

Depois de prestar os cuidados devidos aos animais, que apresentavam sinais de desidratação e diarreia, houve a notificação do caso para o 2º Distrito Policial do Boa Vista, para que o tutor responda a situação na Justiça.

As equipes da pasta foram acionadas após denúncia recebida pela Ouvidoria Municipal, que comunicou o setor de Bem-Estar Animal. Chegando ao local, os técnicos logo constataram as condições inadequadas às quais estavam sendo submetidos os animais. Prontamente foi iniciado tratamento intensivo com soro, complexo vitamínico e medicação, e depois foi viabilizada a transferência deles para um abrigo, de forma que pudessem ter o suporte adequado.

O laudo produzido indicou que a vaca da raça jersey, de 5 anos, estava deitada, com fraqueza e desnutrida. Já o bezerro, da mesma raça e com dez meses de vida, estava amarrado por uma corda a uma estrutura de ferro, sem acesso adequado à água e alimentação, e sem proteção contra sol ou chuva. Os dois ainda estavam com carrapatos no corpo.

O mesmo documento técnico concluiu que não havia nenhum local próximo que seria adequado para a criação de animais de grande porte, e que também não estavam sendo cumpridas as cinco liberdades necessárias para o diagnóstico de bem-estar animal, que considera que eles devem estar livres de fome e de sede, livre de desconforto, livres de dor e de doenças, livres de medo e de estresse, e livre para expressar comportamento natural.

Indagado pela equipe do Meio Ambiente, o tutor dos animais argumentou que, após a compra dos animais, um deles já havia chegado ao destino deitado, sem conseguir se levantar. Ele ainda disse que havia contratado um suposto veterinário para o tratamento dos animais. Entretanto, não foi apresentado profissional habilitado que de fato prestasse a assistência necessária.

O secretário de Meio Ambiente, André Chiang, afirmou que a atuação da equipe foi assertiva e garantiu o cuidado que estes animais precisavam neste momento. “Prestamos o apoio que era devido diante das condições que constatamos no local, assim como tomamos as providências em relação ao tutor, com todas as evidências que foram formalizadas pela nossa equipe técnica”, declarou.

Vale destacar que os munícipes podem denunciar situações de maus-tratos via Ouvidoria Municipal por meio do telefone 0800-774-2007.