Envie seu vídeo(11) 4745-6900
MenuBusca
segunda 03 de novembro de 2025Logo Rede DS Comunicação

Assine o Jornal impresso + Digital por menos de R$ 34,90 por mês, no plano anual.

Ler JornalAssine
Jornal Diário de Suzano - 02/11/2025
Envie seu vídeo(11) 4745-6900
Cidades

Meio Ambiente resgata vaca e bezerro vítimas de maus-tratos

Equipe prestou cuidados devidos aos animais após constatação de sinais de desidratação e diarreia; caso aconteceu na estrada José da Conceição, no Jardim Carla

03 novembro 2025 - 19h30Por da Reportagem Local
Meio Ambiente resgata vaca e bezerro vítimas de maus-tratosMeio Ambiente resgata vaca e bezerro vítimas de maus-tratos - (Foto: Divulgação/Secop Suzano)

A Secretaria Municipal de Meio Ambiente resgatou, na última quinta-feira (30/10), uma vaca e um bezerro que estavam sendo vítimas de maus-tratos em um endereço localizado na estrada José da Conceição, no bairro Jardim Carla, região norte do município.

Depois de prestar os cuidados devidos aos animais, que apresentavam sinais de desidratação e diarreia, houve a notificação do caso para o 2º Distrito Policial do Boa Vista, para que o tutor responda a situação na Justiça.

As equipes da pasta foram acionadas após denúncia recebida pela Ouvidoria Municipal, que comunicou o setor de Bem-Estar Animal. Chegando ao local, os técnicos logo constataram as condições inadequadas às quais estavam sendo submetidos os animais. Prontamente foi iniciado tratamento intensivo com soro, complexo vitamínico e medicação, e depois foi viabilizada a transferência deles para um abrigo, de forma que pudessem ter o suporte adequado.

O laudo produzido indicou que a vaca da raça jersey, de 5 anos, estava deitada, com fraqueza e desnutrida. Já o bezerro, da mesma raça e com dez meses de vida, estava amarrado por uma corda a uma estrutura de ferro, sem acesso adequado à água e alimentação, e sem proteção contra sol ou chuva. Os dois ainda estavam com carrapatos no corpo.

O mesmo documento técnico concluiu que não havia nenhum local próximo que seria adequado para a criação de animais de grande porte, e que também não estavam sendo cumpridas as cinco liberdades necessárias para o diagnóstico de bem-estar animal, que considera que eles devem estar livres de fome e de sede, livre de desconforto, livres de dor e de doenças, livres de medo e de estresse, e livre para expressar comportamento natural.

Indagado pela equipe do Meio Ambiente, o tutor dos animais argumentou que, após a compra dos animais, um deles já havia chegado ao destino deitado, sem conseguir se levantar. Ele ainda disse que havia contratado um suposto veterinário para o tratamento dos animais. Entretanto, não foi apresentado profissional habilitado que de fato prestasse a assistência necessária.

O secretário de Meio Ambiente, André Chiang, afirmou que a atuação da equipe foi assertiva e garantiu o cuidado que estes animais precisavam neste momento. “Prestamos o apoio que era devido diante das condições que constatamos no local, assim como tomamos as providências em relação ao tutor, com todas as evidências que foram formalizadas pela nossa equipe técnica”, declarou.

Vale destacar que os munícipes podem denunciar situações de maus-tratos via Ouvidoria Municipal por meio do telefone 0800-774-2007.

Deixe seu Comentário

Leia Também

Ingressos para show de Vitor Kley e final do 'Fest Voz' seguem disponíveis
Fest Voz

Ingressos para show de Vitor Kley e final do 'Fest Voz' seguem disponíveis

Segurança Cidadã se reúne com os Consegs Centro e Norte
Cidades

Segurança Cidadã se reúne com os Consegs Centro e Norte

Vigilância Sanitária participa de encontro voltado à segurança do trabalho em serrarias
Cidades

Vigilância Sanitária participa de encontro voltado à segurança do trabalho em serrarias

Suzano se aproxima da marca de 20 mil buracos tapados em 2025
Transporte

Suzano se aproxima da marca de 20 mil buracos tapados em 2025

'Inspira IMC - Despertando Sonhos' conecta líderes e inspira novas parcerias
Cidades

'Inspira IMC - Despertando Sonhos' conecta líderes e inspira novas parcerias

Jornalista Cristina Gomes lança livro sobre cyberbullying pela editora Viseu
Cidades

Jornalista Cristina Gomes lança livro sobre cyberbullying pela editora Viseu