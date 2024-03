Metalúrgicos pedem a reabertura do Posto de Trabalho em Suzano

O Sindicato dos Metalúrgicos pediu, de maneira oficial, a reabertura ou um novo posto de trabalho em Suzano. O pedido foi feito pelo presidente da entidade, Pedro Benites, ao Ministério do Trabalho e Emprego.

Suzano não tem um Posto de Trabalho desde outubro de 2021, quando o prédio localizado na Rua Monsenhor Nuno foi desativado pelo Governo Federal. A expectativa à época era de que a desativação fosse temporária.

“Conversamos com o ministro do Trabalho (Luiz Marinho), que também é metalúrgico. Ele está com uma proposta de contratar novos fiscais e abrir novos postos. Esperamos que Suzano seja contemplada com o posto. O Sindicato fez um pedido oficial, queremos um posto do Ministério do Trabalho em Suzano de novo, porque você faz os seus acordos, você conversa. A gente não quer o posto aqui para atacar as empresas, pelo contrário: queremos conversar, negociar e chegar em um termo com o aval do Ministério do Trabalho”, disse Pedro Benites, em participação do DS Entrevista.

Fechamento

De acordo com o presidente, o fechamento do posto de trabalho de Suzano complicou os sindicatos de Suzano. “Para nossa região de Suzano acabou todos os postos e não conseguimos fazer denúncias e mesas redondas. Agora temos que ir para Guarulhos, fica deslocado para a nossa região”.

Apesar do pedido, Benites entende que “é difícil” uma abertura do posto de trabalho no curto prazo. “Toda a estrutura que tínhamos antigamente foi sucateada, infelizmente essa é a palavra. Tem que começar a reconstruir e não vai ser feita uma reconstrução em Suzano, vai ser feita a nível nacional e isso demanda tempo. Depende da contratação de novos fiscais, então achamos que isso vai demorar um pouco mais”, conta.

O presidente explica a importância do posto de trabalho em Suzano para o trabalho do sindicato. “Sem o Ministério do Trabalho ficava difícil procurar ajuda e resolver os problemas locais com algumas empresas que não queriam negociar com o sindicato. Agora tem a participação direta do Ministério em fiscalização e estando ao lado do trabalhador para que ele tenha um local de trabalho saudável, que ele possa voltar bem para casa todo dia, sem ter acidente de trabalho. É isso que queremos”, finaliza Benites.