Ministério garante remédios gratuitos em mais de 100 farmácias no Alto Tietê

A região conta com 104 farmácias credenciadas no Farmácia Popular, programa do Governo Federal que visa complementar a disponibilização de medicamentos utilizados na atenção primária à saúde, por meio de parceria com farmácias da rede privada.

Segundo o Ministério da Saúde, a partir de fevereiro de 2025, o Programa passou a disponibilizar gratuitamente 100% dos medicamentos e insumos do seu elenco à população.

O programa contempla medicamentos para hipertensão, diabetes, asma, osteoporose, dislipidemia (colesterol alto), rinite, doença de Parkinson, glaucoma, diabetes mellitus associada a doenças cardiovasculares e anticoncepção.



Fraldas

Além disso, oferece fraldas geriátricas para pessoas com incontinência e absorventes higiênicos para beneficiárias do Programa Dignidade Menstrual. O Ministério da Saúde explica que, para aquisição dos medicamentos ou fraldas geriátricas pelo programa, o paciente deve comparecer a um estabelecimento credenciado com documento oficial com foto e CPF e receita médica dentro do prazo de validade, tanto do SUS quanto de serviços particulares.

Já para as fraldas, o paciente deve ter 60 anos ou mais ou ser pessoa com deficiência, e deverá apresentar prescrição, laudo ou atestado médico que indique a necessidade do uso de fralda geriátrica.



Alto Tietê

Mogi das Cruzes é o município com mais unidades, são 51 farmácias da rede privada credenciadas; em seguida vem Itaquaquecetuba, com 16 unidades; a terceira do ranking é Suzano, com 13; Poá tem seis; Ferraz de Vasconcelos e Guararema tem quatro cada; em Arujá e Biritiba Mirim são três em cada; por fim, Santa Isabel e Salesópolis tem duas.