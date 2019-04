Moradores do Boa Vista reclamam das condições de praça

Os moradores que utilizam a Praça Vinte e Um de Abril, localizada na Avenida Boa Vista, no bairro Boa Vista, reclamam da falta de manutenção dos brinquedos do local. Segundo moradores, uma criança machucou uma das pernas após cair sobre a ponta da base de um brinquedo quebrado que havia sido parcialmente removido.

Segundo os moradores, o abandono não é uma novidade. Há pelo menos três meses, os brinquedos estão em péssimas condições, colocando em risco a vida das crianças que frequentam o local, contam moradores.

Gustavo Vitorino dos Santos, 18, trabalha em um lava rápido. O jovem afirma que viu a criança se acidentar, e relata o desespero da mãe ao ver a situação. "Ele estava correndo e caiu. Tinha uma ponta da gangorra. Quando a mãe dele viu, começou a chorar junto com a criança. Chamaram a ambulância e o levaram", diz.

Ele diz que a situação do parque é precária. Segundo ele, os brinquedos do parque não estavam em boas condições de uso.

"Não tinha um brinquedo bom. Tinha um balanço, duas gangorras e dois escorregadores, todos estavam ou com pontas, ou enferrujados", diz.

A cozinheira Luciana Rosa, 41, contesta a decisão da Prefeitura de retirar todos os brinquedos. "Ao invés de fazer a manutenção ou trocarem os brinquedos, eles preferem retirar tudo e deixar as crianças sem lazer. Isso é uma vergonha", diz.

Zélia Cruz, 46, é balconista de um restaurante próximo ao local. Ela fala que o dever das autoridades é colocar brinquedos novos para as crianças. "Elas precisam de um espaço para lazer decente, isso é obrigação da prefeitura".

A Secretaria de Manutenção e Serviços Urbanos de Suzano informa que todas as providências para adequação do espaço recreativo na Praça Vinte e Um de Abril foram tomadas com a remoção dos equipamentos e das bases, que estão em processo de reparos e trocas.

A pasta municipal também informa que serão designadas equipes para vistoriar todas as praças e locais que contam com equipamentos como playground e academia comunitária para averiguar suas condições de uso e promover as mudanças necessárias.