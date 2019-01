Moradores do Jardim Graziela se queixam das condições da Estrada do Renzi

Moradores da Estrada do Renzi, no Jardim Graziela, reclamam da falta de iluminação, lixo irregular e buracos espalhados por toda a rua. Além disso, terrenos com matagal alto na rua e regiões próximas têm trazido problemas para os moradores.

Há mais de cinco anos, os habitantes da rua têm entrado em contato com a Prefeitura de Suzano, em busca de uma solução para os problemas que afetam o bairro. Segundo eles, os problemas estão crescendo em forma de cascata. O matagal tem atraído assaltantes, a falta de iluminação e os buracos geram acidentes de carros e o lixo está atraindo animais.

A assistente de logística, Ingrid Cristina Santiago, presencia os problemas desde que se mudou para a Estrada do Renzi. "Desde que me mudei para um condomínio aqui na rua, tenho presenciado estes problemas", conta a moradora.

De acordo com ela, os motoristas são obrigados a passarem com os carros em uma velocidade muito baixa, por conta dos buracos e desníveis na rua. A baixa iluminação também acaba prejudicando os motoristas, que por conta destes fatores, acabam sendo assaltados durante a noite.

"Os moradores entregaram dois abaixo assinados para a Prefeitura no ano passado, mas nada foi feito. Cada um dos documentos tinha cerca de 150 assinaturas, que pediam melhoria na condição das vias do bairro e capinação do matagal", conta a moradora que se mostra indignada com a situação.

O síndico, Eduardo Alves Pereira, conta que no local também acontece descarte irregular de lixo. "Moradores de bairros vizinhos jogam lixo nos terrenos baldios durante a noite", conta o sindico.

De acordo com a Prefeitura de Suzano, as equipes de manutenção estão cientes do caso e devem ir até o local nas próximas semanas para avaliar a situação das vias e determinar quais serviços de melhorias deverão ser feitos na área.