Morre o empresário José Augusto Cardoso Filho

O empresário de Suzano, José Augusto Cardoso Filho, o Zé Cardoso, faleceu aos 64 anos. Ele estava internado no Hospital Beneficência Portuguesa, em São Paulo, para tratamento de um câncer.

Nesta semana, amigos e familiares lançaram uma campanha pedindo orações e doação de sangue, uma vez que o quadro de saúde havia se agravado.

Zé Cardoso sempre foi ligado ao meio político. Disputou eleições pelo PSDB, como a de 2004 para prefeito de Suzano. Naquele ano ficou em segundo lugar na contagem final de votos.

Comandou o Aterro da Pajoan – que recebia lixo das cidades do Alto Tietê. Em 2011, ocorreu o desmoronamento de parte do aterro, em Itaquaquecetuba. A prefeitura da cidade, na ocasião, interditou o depósito de lixo, um dos maiores do Estado.

Nesta madrugada, a filha Juliana Cardoso, secretária-executiva da Secretaria de Desenvolvimento do Estado, fez uma postagem nas redes sociais, lamentando a morte e se despedindo do pai. “Você sempre foi a minha pessoa no mundo, o meu maior amor, maior parceiro, melhor amigo, minha fortaleza, meu porto seguro, meu maior incentivador, cúmplice e fã número um. Quanta honra ser sua filha, quanto orgulho tenho de você e da nossa família!!!”, disse na postagem.

“A maior alegria de toda a minha vida é ter sido testemunha da sua existência.. e que passagem, meu pai!! Uma figura como nenhuma outra, viveu cada momento como quis, desafiando a lógica e a compreensão e acima de tudo iluminando onde passava, trazendo alegria para quem conviveu com você, sempre tão único e espirituoso.

Acolheu tantos e tantos filhos e netos postiços, agora você segue em outro plano para iluminar especialmente a minha vida, do Lu, da mamãe e da nossa Julia.. um pouco mais distante, mas com certeza sempre presente. Só nós sabemos o quanto você viveu por nós e o tanto que lutou para ficar aqui. Mas Deus tem outros planos para você, então digo aqui o meu muito obrigada por tudo e por tanto!!

Eu te amo por toda a eternidade, até breve para você que sempre será o melhor pai do mundo!! Que Deus te receba com sua santa e infinita misericórdia e você repouse nos braços do Pai”, afirmou emocionada.