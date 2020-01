Motoristas calculam 6 minutos para percorrer a Marginal do Una

Um mês após a inauguração da Avenida Governador Mario Covas Junior, a Marginal do Una, o escoamento do trânsito que se localizava no centro de Suzano diminuiu, favorecendo muitos motoristas que utilizam da Marginal.

Em média, para se percorrer a Marginal do Una, levam-se seis minutos, respeitando o limite de velocidade da via, que é de 50km/h. Foram investidos mais de R$ 10.199.893,71 na nova via, verba oriunda de um financiamento obtido pelo município junto à Agência de Desenvolvimento Paulista (Desenvolve SP), e de responsabilidade da empresa Renov Pavimentação e Construções Ltda.

A obra finalizada melhora o trânsito da área central oferecendo melhor locomoção aos motoristas e motociclistas.

A liberação da avenida representa uma nova opção na mobilidade urbana da cidade, com a criação de um corredor totalmente revitalizado, ligando as regiões norte e sul de Suzano: saindo do Trevo Dona Benta, passando pelas avenidas Francisco Marengo e Vereador João Batista Fittipaldi, atravessando o viaduto Leon Feffer, chegando à Marginal do Una e culminando na rodovia Índio Tibiriçá (SP-31).

Em 18 meses, a via recebeu serviços de demolição do pavimento, recomposição da base, troca do asfalto, construção de calçada e substituição da iluminação pública em cerca de dois quilômetros de extensão da via, que tinha dois grandes trechos interditados na pista sentido distrito de Palmeiras.

Em um mês após a inauguração, a prefeitura estima que na Marginal do Una, o fluxo de trânsito já teve um aumento médio de aproximadamente 40% no sentido Palmeiras. Apenas um registro de acidente foi registrado na via, sem vítimas.

Para o frentista Rafael, que trabalha em um posto próximo a Marginal do Una, a construção ajudou bastante na circulação de motoristas no posto. "Aumentou bastante o movimento no posto, muitos motoristas circulam por aqui, e por ser rota de caminhões muitos param por aqui e acabam abastecendo", diz.

"Ajudou bastante para nós motoristas, o centro era muito congestionado e agora podemos usar essa rota", disse Henrique, motorista que circulava pela Marginal.

Douglas trabalha nos correios, e comentou sobre no que a marginal ajuda em seu trabalho. "A marginal foi útil demais, ela facilitou bastante o nosso deslocamento para podemos fazermos nossas entregas com mais tranquilidade", completou.