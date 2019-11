MRS registra cinco acidentes em trilhos de Suzano nesse ano

Dados da MRS Logística apontam que Suzano registrou, em 2019, cinco acidentes em trilhos de trens da empresa.

Foram quatro atropelamentos e um abalroamento (choque entre um veículo e o trem). Os acidentes ocorreram em janeiro, maio, junho, julho e agosto - um em cada mês.

Segundo informações, havia a possibilidade de a empresa realizar processo de licitação para a construção de uma passarela para pedestres. Contudo, a informação foi desmentida pela própria MRS. Segundo a nota enviada, a empresa acredita que em determinadas situações, obras como passarelas não resolveriam os problemas.

"A análise dos acidentes em Suzano indica que os atropelamentos ocorreram em trechos corridos, isto é, em áreas da linha férrea que não deveriam ser acessadas pelas pessoas. Muitas vezes se menciona a construção de passarelas como uma solução para essas questões, mas não é o caso. O correto é conscientizar a população a utilizar as passagens em nível, respeitando a sinalização", explicou em nota.

A assessoria reforça que o trem pesa aproximadamente três toneladas, e quando está com carga, pode chegar a 15 toneladas. Isso faz com que a distância necessária para a parada total do trem seja de, aproximadamente, um quilômetro.

População

Segundo o padeiro Márcio Rodrigues, que mora há 10 anos no Parque Cerejeira e atravessa diariamente a linha férrea do trevo do Caulim, afirma que não vê necessidade em construir uma passarela, pois as pessoas que precisam passar devem "se atentar a presença do trem".

"A sinalização está muito bom, e quando uma pessoa vai passar, ela precisa apenas prestar a atenção. Quando o trem está passando os sinos tocam e o maquinista buzina. Por isso penso que não seja necessário construir uma passarela nesse trecho, e sem existir uma, nunca vi um acidente aqui", explicou.