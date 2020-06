Muros da Escola Raul Brasil começam a ser pintados

Os muros externos da escola estadual Professor Raul Brasil estão ganhando novas cores. As pinturas dos alunos que foram premiadas para compor o projeto do muralista Eduardo Kobra já estão sendo estampadas no muro onde ficará a nova entrada para a escola, bem como nos outros laterais.

O DS esteve na escola na última segunda-feira (15) e viu pintores com latas de tinta nas mãos, colorindo os muros que, há poucos dias, ainda continham piches e mensagens de amor e justiça pelos ataques de 13 de março de 2019.

Os desenhos foram realizados por alunos de escolas públicas estaduais de Suzano, que participaram do concurso Cultura de Paz nas Escolas, promovido pela Secretaria Estadual de Educação.