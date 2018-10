Nova frota de ônibus da Radial deve circular na próxima semana

Os 40 novos ônibus intermunicipais da Radial Transporte deve circular na próxima segunda-feira, 15, nas cinco cidades da região do Alto Tietê, sendo elas, Suzano, Ferraz de Vasconcelos, Arujá, Itaquaquecetuba, Poá e São Paulo (Itaim e São Miguel).

Os novos carros substituem parte da frota que alcançou 10 anos de uso, beneficiando diariamente mais de 23 mil passageiros que utilizam estas linhas.

Com um investimento total de R$ 16 milhões de reais, Alexandre Parisi, gerente administrativo da empresa, explica que os novos modelos possuem um grande diferencial não apenas no designer, mas também na suspensão a ar, economia de combustível e na parte interna do veículo, onde a novidade chega também nas tomadas para carregamento de celulares através de cabos USBs.

"A ideia é entregar para a população veículos confortáveis e tecnológicos garantindo sustentabilidade e segurança para todos os passageiros do Alto Tietê", comenta.

Outro benefício apontado por Alexandre, é a sustentabilidade.

De acordo com ele, os novos carros são mais econômicos e menos poluentes, além de serem adaptados para atender pessoas com mobilidade reduzida.

Os ônibus irão integrar as linhas da Radial Transporte intermunicipais sendo: 075 - Barreto x Unicsul; 273 - Milhar x Barreto; 480 - Poá x Barreto; 145 - Cidade Édson x Itaim; 088 - Poá (terminal Kemel) x São Paulo (Estação CPTM, Itaim Paulista) e 335 - Poá (Terminal Kemel) x Itaquaquecetuba (Marengo). "Essa é a nossa forma de agradecer toda a população que nos prestigia utilizando nossos serviços", conclui o gerente.

A Radial Transporte possui uma frota de mais de 500 veículos e garante aos passageiros que utilizam o transporte coletivo qualidade, pontualidade, segurança e conforto.

Desde 2007, a Radial Transporte possui Certificado de Excelência em Manutenção de Frota da EMTU-SP, além disso, a companhia brasileira contribui para o desenvolvimento das regiões em que atua, com responsabilidade social e ambiental, valorizando o compromisso dos profissionais em relação a sustentabilidade da empresa.