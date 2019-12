Nova presidente de conselho quer ‘encorajar mulheres’

Eleita presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher de Suzano na última sexta-feira (6), a advogada Maria Margarida Mesquita falou sobre o cargo que vai exercer, pela segunda vez, a partir de 1° de janeiro de 2020.

Ela já havia exercido a função em 2005 e diz que o cargo é importante para fazer com que as mulheres se sintam encorajadas a realizar denúncias.

A advogada também é presidente da Comissão da Mulher Advogada, da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) de Suzano.

"É uma nova missão e, agora, poderemos lutar por mais políticas públicas para as mulheres suzanenses", disse a advogada.

Como presidente do conselho, a função de Maria será fiscalizar serviços e entidades que trabalham com seguimentos para as mulheres, além de lutar por políticas públicas para as suzanenses.

A escolha

A escolha foi feita através de assembleia realizada na última sexta-feira, em uma sala para conselheiros, que fica no Centro Unificado de Serviços (Centrus) de Suzano.

Membros de entidades que trabalham no segmento de mulheres participaram. Elas se inscreveram no conselho e elegeram Maria. Além da advogada, pessoas de outras cinco entidades disputavam o cargo.

Cenário atual

A advogada diz que desde a instalação da Delegacia de Defesa da Mulher (DDM) de Suzano, em agosto de 2015, as denuncias de violência aumentaram na cidade.

Até julho deste ano, conforme divulgou o DS, 4.969 boletins de ocorrência de crimes contra a mulher haviam sido registrados na unidade.

Ela diz que a violência não aumentou na cidade, mas que as mulheres se sentiram "encorajadas" a denunciar. "Nós do conselho temos que incentivar as mulheres a denunciar quando sofrem alguma violência, para sabermos o que deve ser feito. Estão havendo mais denúncias, mas porque elas estão sentindo coragem para falar", conta.