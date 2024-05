Novos integrantes do Conselho de Promoção da Igualdade Racial tomam posse

A Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social de Suzano deu posse no último sábado (18/05) aos 32 novos membros do Conselho Municipal de Promoção da Igualdade Racial (Compir). A cerimônia ocorreu durante a entrega da revitalização do Centro de Referência da Assistência Social (Cras), no bairro do Sesc. Os integrantes, tanto titulares quanto suplentes, terão a responsabilidade de dar continuidade aos trabalhos do grupo, que foram retomados pela atual gestão.

A composição foi realizada por meio do Decreto Municipal nº 10.067 de 7 de maio de 2024, que nomeia os integrantes do Compir para o biênio 2024/2026. O órgão é responsável por atuar junto à prefeitura na articulação de ações e políticas de combate ao racismo. Ele é composto por 16 agentes públicos nomeados pelo chefe do Poder Executivo municipal e outros 16 integrantes da sociedade civil eleitos, incluindo membros de instituições sociais já atuantes na cidade.

Durante a posse, o secretário Geraldo Garippo destacou a relevância que a atuação dos conselheiros terá para os próximos dois anos. “Realizaremos um trabalho em conjunto para elaborar políticas públicas que promovam a igualdade racial e combatam o racismo em nossa cidade. O diálogo será fundamental neste período, para que tenhamos um compartilhamento de ideias que resultem em ações efetivas por parte da gestão”, destacou o chefe da pasta.

Criado em 2012 por meio da lei municipal nº 4.332/2009, o Compir foi reestruturado para retomar os trabalhos no setor e amplificar as vozes das entidades e de movimentos sociais em busca de uma sociedade mais igualitária e sem preconceito. Nas próximas semanas, o conselho elegerá sua Mesa Diretora.

Para o prefeito Rodrigo Ashiuchi, a nova composição vai ampliar as ações da administração em busca de uma sociedade livre de racismo. “O Garippo realiza um trabalho excepcional na pasta de Assistência e Desenvolvimento Social e, com os membros recém-eleitos, nossa atuação contra o preconceito será reforçada. O grupo entende do assunto e ajudará muito a gestão e a próxima, propondo ações contra o racismo e a desigualdade social”, pontuou o chefe do Poder Executivo municipal.

Presenças

A posse do Compir contou ainda com as presenças dos secretários municipais Afrânio Evaristo da Silva (Segurança Cidadã e Chefia de Gabinete), Samuel Oliveira (Manutenção e Serviços Urbanos), Diego Ferreira (Saúde) e Paulo Pavione (Comunicação Pública); dos vereadores Nelson dos Santos, o Nelson do Fadul; Denis Claudio da Silva; José de Oliveira Lima, o Zé Oliveira; Marcos Antonio dos Santos, o Maizena; Antonio Rafael Morgado, o Professor Toninho Morgado; Lazario Nazaré Pedro, o Lázaro de Jesus; e Leandro Alves de Faria, o Leandrinho

Também participaram da posse o coordenador da Unidade de Planejamento e Assuntos Estratégicos (Upae), Mauro Vaz; a gestora estratégica da Secretaria de Educação, Renata Priscila Valencio Magalhães; o coordenador do Espaço dos Conselhos, Carlos Araújo; a comandante e o subcomandante da Guarda Civil Municipal (GCM), Tatiana Orita e Edmundo Gomes; o diretor de Proteção Social Básica, Edicarlos Nathan; a coordenadora do Cras Boa Vista, Grazieli Elizia da Silva; e a coordenadora geral do Cadastro Único, Cintia Barros.

Novos membros

Farão parte do Compir durante a nova gestão 16 membros do Poder Público, sendo eles integrantes de oito secretarias municipais: Clara Suzana Slupko de Oliveira e Edicarlos Natan Silva (Assistência e Desenvolvimento Social), Marcelo Ferreira Portela e Vanessa Casemiro Cury Ribeiro (Desenvolvimento Econômico e Geração de Emprego), Marli de Fátima de Oliveira e Juliana da Silva Santos (Educação), Milena Dias da Silva e Tânia Mara Porfírio (Saúde), Leonilda Ferreira e Irismar Lima de Carvalho (Cultura), Daniel Marques da Silva e Márcio Rodrigues dos Santos (Comunicação Pública), Hélio Cavalcante da Silva e Elias Martins Pereira (Governo) e Dayane Indiara Silva e Bruna Mendes Caleffo (Segurança Cidadã).

Já os 16 representantes da sociedade civil para o próximo biênio serão Cleide Tomoko Tomioka e Paulo Nishimori (Bunkyo), Nubia Alves Santiago e Jisian Alves de Sousa (Comunidade Kolping), Edson Pereira Reis e Lucilene Candido Rocha (Diocese de Mogi das Cruzes), Renan de Lima Franco e Marilza de Melo (OAB de Suzano), Vanessa Fernandes e Renata Rosa de Sousa Cândido (ILÉ Alaketu Ase Osun Emin L´Oya), Inês da Silveira e Roselene Barbosa de Toledo (Sindicato dos Professores do Ensino Oficial do Estado de São Paulo – Apeoesp de Suzano), Alexsandro Martins e Ana Clécia Silva Casemiro (Instituto Brasileiro de Foorball – IBF) e Elton Junior Pereira de Oliveira e Marlucia de Farias (Associação Amigos de Bairro Jardim São José, Chácara Méa e Adjacentes).