Número de inadimplentes cai e chega a 8,3 mil devedores

O número de exclusões na lista de inadimplentes no mês de janeiro caiu 8,49% quando comparado ao mesmo período de 2019. Os dados são da Associação Comercial de Suzano (ACE Suzano). De acordo com a entidade, em janeiro do ano passado, 5.911 devedores conseguiram retirar seus nomes da lista de inadimplência no comércio.

Em 2020, este número caiu para 5.409, um recuo de 502 pessoas. Ainda de acordo com a ACE, o número de inclusões no SCPC (Serviço Central de Proteção ao Crédito) também regrediu no mesmo período. De 8.830 para 8.321. Isso representa um recuo de 5,76%, ou seja, 509 pessoas na lista de nomes sujos na cidade.

Assim, ao mesmo passo que as exclusões diminuíram a entrada de novos nomes à lista de inadimplentes também recuou. A média de devedores para o mês desde 2018 é de 8.413 inclusões e 5.218 exclusões no SCPC. No ano passado, janeiro foi o 6º mês com maior número de novos devedores, perdendo apenas para dezembro (9.834), abril (9.342), fevereiro (9.033), março (8.940) e maio (8.873). Também foi o 6º com o maior número de exclusões, atrás de dezembro (6.844), agosto (6.388), julho (6.255), outubro (6.197) e junho (6.093).

Em média, 8.772 pessoas tiveram seus nomes na lista de devedores em 2019, contra 5.892 nomes limpos. Em dezembro de 2019, a cidade fechou o mês de com 9.834 devedores, contra 9.073 no mesmo mês em 2018. A Associação Comercial de Suzano possui serviço de consulta ao SCPC. Para maiores informações, o número é o (11) 4744-8400.