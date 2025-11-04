Envie seu vídeo(11) 4745-6900
MenuBusca
terça 04 de novembro de 2025Logo Rede DS Comunicação

Assine o Jornal impresso + Digital por menos de R$ 34,90 por mês, no plano anual.

Ler JornalAssine
Jornal Diário de Suzano - 04/11/2025
Envie seu vídeo(11) 4745-6900
Cidades

OAB segue em tratativas com o Poder Judiciário por mais varas judiciais para o Fórum de Suzano

Subseção de Suzano faz monitoramento visando melhorias à classe e à população

04 novembro 2025 - 08h30Por Yasmin Torres - da Reportagem Local
OAB segue em tratativas com o Poder Judiciário por mais varas judiciais para o Fórum de SuzanoOAB segue em tratativas com o Poder Judiciário por mais varas judiciais para o Fórum de Suzano - (Foto: Divulgação/OAB Suzano)

A 55ª Subseção da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB Suzano) está em tratativas constantes com o Poder Judiciário para conseguir mais varas judiciais para o Fórum de Suzano. Os dados são da diretoria da subseção referentes ao período até o fim de outubro de 2025.

Segundo a organização, a OAB vem acompanhando e monitorando o andamento dos feitos e tratativas junto ao Fórum, sempre visando melhorias à classe e à população. Um exemplo fornecido foi a participação e colaboração nas tratativas pela conquista da 5ª Vara Cível da Comarca na cidade, em 2024.

Além disso, a OAB acompanhou a instalação da Unidade de Processamento Judicial na Comarca de Suzano. Durante os estudos para tal implementação, foi observada a necessidade da criação de mais uma Vara Criminal à cidade, o que segue sob análise do Tribunal, além de estudos sobre possível especialização de varas.

Deixe seu Comentário

Leia Também

'Cine Resistência' exibe documentário 'Bonita' em alusão ao mês da Consciência Negra
Cultura

'Cine Resistência' exibe documentário 'Bonita' em alusão ao mês da Consciência Negra

Ingressos para show de Vitor Kley e final do 'Fest Voz' seguem disponíveis
Fest Voz

Ingressos para show de Vitor Kley e final do 'Fest Voz' seguem disponíveis

Segurança Cidadã se reúne com os Consegs Centro e Norte
Cidades

Segurança Cidadã se reúne com os Consegs Centro e Norte

Vigilância Sanitária participa de encontro voltado à segurança do trabalho em serrarias
Cidades

Vigilância Sanitária participa de encontro voltado à segurança do trabalho em serrarias

Suzano se aproxima da marca de 20 mil buracos tapados em 2025
Transporte

Suzano se aproxima da marca de 20 mil buracos tapados em 2025

Meio Ambiente resgata vaca e bezerro vítimas de maus-tratos
Cidades

Meio Ambiente resgata vaca e bezerro vítimas de maus-tratos