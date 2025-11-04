OAB segue em tratativas com o Poder Judiciário por mais varas judiciais para o Fórum de Suzano

A 55ª Subseção da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB Suzano) está em tratativas constantes com o Poder Judiciário para conseguir mais varas judiciais para o Fórum de Suzano. Os dados são da diretoria da subseção referentes ao período até o fim de outubro de 2025.

Segundo a organização, a OAB vem acompanhando e monitorando o andamento dos feitos e tratativas junto ao Fórum, sempre visando melhorias à classe e à população. Um exemplo fornecido foi a participação e colaboração nas tratativas pela conquista da 5ª Vara Cível da Comarca na cidade, em 2024.

Além disso, a OAB acompanhou a instalação da Unidade de Processamento Judicial na Comarca de Suzano. Durante os estudos para tal implementação, foi observada a necessidade da criação de mais uma Vara Criminal à cidade, o que segue sob análise do Tribunal, além de estudos sobre possível especialização de varas.