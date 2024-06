OAB Suzano confirma inauguração de nova sede para o dia 10 de junho

A 55ª Subseção da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB Suzano) realizará a inauguração de sua nova sede no dia 10 de junho (segunda-feira), às 19 horas. A entrega do imóvel, localizado em frente à Praça Cidade das Flores, marca o início de uma nova fase para a advocacia suzanense. A subseção comemora este sonho, fruto dos esforços da atual diretoria que supervisionou, em parceria com a OAB-SP, as obras desde outubro de 2023. O novo espaço, situado na esquina das ruas Baruel e Nair Ferreira Martins, representa uma grande conquista para a advocacia local. Além do ganho em espaço e infraestrutura, a proximidade do novo edifício com o Fórum da Justiça Comum e Trabalhista, cartórios eleitorais, Câmara Municipal e Prefeitura de Suzano traz praticidade para os advogados da região, atendendo a um antigo desejo da classe.

As obras, conduzidas pela empreiteira Vetor Construtora, resultaram em uma sede com mais de 400 m² na área térrea, incluindo recepção, espaço coworking, seis salas multiuso para uso dos advogados e para atendimento à assistência judiciária e uma sala Espaço Família, criada pela Caixa de Assistência dos Advogados de São Paulo (CAASP). O mezanino abriga uma área de convivência para a advocacia, sala de reuniões, sala da diretoria e área administrativa, além de um moderno auditório.

Desde o início das obras, a seccional paulista acompanhou de perto o progresso. Durante o período de projeto e execuções, o espaço recebeu diversos representantes da entidade, presidida pela advogada Patrícia Vanzolini, para assegurar que todas as etapas, desde os trâmites burocráticos até a instalação dos móveis, fossem concluídas rapidamente.

A advocacia suzanense tem crescido exponencialmente nos últimos anos. Segundo o presidente da Ordem em Suzano, Fabrício Ciconi Tsutsui, a antiga sede já não comportava as demandas da entidade. “A subseção passou de 400 para 1,5 mil inscritos nos últimos 15 anos, um aumento de aproximadamente 300%. O desejo de ter uma nova Casa é antigo, e o rápido crescimento nos motivou a lutar por um espaço que, comparado ao anterior, é 128 m² maior”, afirmou. Todas as tratativas, projetos e execução das obras foram acompanhadas com muita dedicação pelo presidente e por toda a diretoria suzanense, composta pelo Dr. Cristian Sivera (vice-presidente), pela Dra. Gabriella Gimenez (tesoureira), pela Dra. Edjane Sutero (secretária-geral) e pelo Dr. Renan Franco (secretário-geral adjunto).

“Foram inúmeras reuniões com a equipe da Dra. Patrícia Vanzolini, incluindo seu vice-presidente, Dr. Leonardo Sica, a secretária-geral Dra. Daniela Guimarães e o tesoureiro Dr. Alexandre de Sá. Sabemos o quão ansiosa a classe está para este momento e, hoje, fico muito feliz de anunciar que essa espera finalmente tem data e hora para acabar, e com um desfecho tão positivo para a Advocacia”, concluiu.