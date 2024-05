OAB Suzano realiza orientação jurídica a trabalhadores nesta semana

A 55ª Subseção da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB Suzano) promoverá nesta sexta-feira (24/05) um mutirão de orientação jurídica gratuita a trabalhadores na Estação Suzano (rua Prudente de Morais, 473 - Vila Amorim). A ação será das 9 às 16 horas e integra a programação do “Mês do Trabalhador”, conduzida pela Comissão da Advocacia Trabalhista em parceria com a Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM) pelo terceiro ano consecutivo.

A atividade, que também conta com o apoio da diretoria da OAB Suzano, visa garantir a orientação em um dos pontos mais movimentados de toda a região do Alto Tietê, oferecendo a possibilidade dos trabalhadores consultarem situações diversas envolvendo seus direitos.

De acordo com o presidente da comissão, Renato de Miranda Vicente, a iniciativa é de grande importância neste mês marcante. “Para encerrar o mês do trabalhador, levamos mais uma vez nossos advogados voluntários à realização deste evento que já faz parte da programação anual da subseção. No último ano tivemos mais de 500 atendimentos, demonstrando a relevância do serviço prestado na resolução de dúvidas e orientação dos casos apresentados pelo público participante”.

Vale destacar que, para a melhor condução da orientação jurídica, recomenda-se que o trabalhador traga todos os documentos relacionados à demanda que será apresentada aos advogados. “O intuito central está na orientação rápida e na facilidade de acesso ao serviço de advocacia. Com esta ação, buscamos dar dicas jurídicas e sanar potenciais dúvidas que, por muitas vezes existem, mas acabam sendo suprimidas por conta da falta de tempo ou de outras necessidades no cotidiano”, comentou.

Por sua vez, o presidente da OAB Suzano, Fabrício Ciconi Tsutsui, ressalta que a atividade é fruto de uma importante parceria com a CPTM. “Ficamos muito felizes em dar continuidade a esta parceria pelo terceiro ano consecutivo. É na Estação Suzano em que milhares de trabalhadores passam todos os dias e é aqui que queremos estar, perto deles e levando mais informação à população. Assim, agradeço à CPTM por mais uma vez possibilitar a iniciativa e garantir que o projeto seja realizado com sucesso”, reforçou.