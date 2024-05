Obra do Centro de Bem-Estar Animal chega a 45% de conclusão

A Prefeitura de Suzano atualizou o andamento da obra do Centro de Bem-Estar Animal, que está sendo construído no Parque Municipal Max Feffer, no Jardim Imperador, e chegou a 45% de conclusão. A construção está em fase de execução da laje e revestimento das paredes, com previsão de conclusão para o segundo semestre deste ano.

Durante a manhã desta quarta-feira (22/05), o prefeito Rodrigo Ashiuchi, acompanhado do vereador Marcio Alexandre de Souza, o Marcio Malt, e do chefe de Gabinete, Afrânio Evaristo da Silva, visitou a estrutura que está sendo executada pela empresa Fort Service Company & Construtora Eireli, com o objetivo atender cães, gatos e seus tutores em um ambiente constituído por consultórios, salas de cirurgias, farmácia, espaço para banho e tosa, além de sala de administração, banheiro e almoxarifado, totalizando uma área construída de 346 metros quadrados (m²).

O investimento para a construção do Centro de Bem-Estar Animal é de R$ 1.031.009,67, sendo que R$ 600 mil foram obtidos por meio de emenda parlamentar do deputado federal Marcio Alvino, intermediada pelo vereador Márcio Malt. A outra parte é proveniente de recursos municipais.

A construção visa garantir a saúde dos pets, englobando grande parte dos serviços oferecidos pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente, como castrações e algumas cirurgias de forma gratuita. Após a inauguração, o local será preparado e aberto para os munícipes de Suzano que necessitarem de algum desses cuidados especiais.

Vale destacar que o setor também viabiliza as adoções responsáveis que já contabilizam 1.308 cães e gatos que encontraram uma nova família por meio do projeto “Baby, me Leva!”, além de 9.491 castrações, 8.853 microchipagem, 1.046 documentos de Registro Geral Animal emitidos e 524 medalhas de identificação entregues.

Segundo o vereador, o Centro de Bem-Estar Animal é uma grande conquista para a cidade. “Agradeço ao deputado federal Marcio Alvino por ter nos enviado o recurso necessário para essa obra que lutamos por tantos anos. O nosso sonho está sendo realizado e, em breve, Suzano terá um local onde poderemos atender todos os pets”, afirmou Márcio Malt.

Por sua vez, o chefe de Gabinete ressaltou a importância da obra para a comunidade local, destacando que a construção representa um avanço significativo nas políticas de cuidado e proteção dos animais na cidade. “Esta iniciativa é um marco na nossa gestão, pois estamos criando um espaço dedicado ao atendimento de cães e gatos, proporcionando um ambiente adequado para tratamentos e procedimentos necessários. Além disso, a estrutura permitirá um atendimento mais eficiente, melhorando a qualidade de vida dos animais e facilitando o trabalho dos profissionais envolvidos”, disse Silva.

Já o secretário interino de Meio Ambiente de Suzano, Elvis Vieira, demonstrou estar satisfeito com o avanço do projeto. “Este será um espaço fundamental para promover o cuidado e o respeito aos animais em nossa cidade. Com a conclusão deste centro, poderemos ampliar ainda mais os serviços, contribuindo para o controle populacional de cães e gatos, além de promover o desenvolvimento dos animais”, afirmou o chefe da pasta.

Por fim, o prefeito agradeceu ao deputado federal Marcio Alvino e ao deputado estadual André do Prado pela parceria com o município e destacou as políticas adotadas por Suzano em prol dos animais. “Nós já fizemos mais de 9.400 castrações, 8.800 microchipagens, diversas cirurgias, parcerias com protetores e clínicas, além do projeto ‘Baby, me Leva!’, de adoção responsável, que já atingiu a marca de mais de mil animais adotados por famílias suzanenses, e, com esse Centro de Bem-Estar Animal, essas ações serão reforçadas”, destacou Ashiuchi.