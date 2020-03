Obra no HC termina em junho; hospital entra no plano de contingência contra o coronavírus

As reformas do antigo prédio do Hospital das Clínicas estão previstas para serem concluídas no primeiro semestre de 2020. O Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP (HCFMUSP), informou que a reforma do prédio antigo teve investimento de R$ 6,8 milhões.

O novo prédio, entregue em 2018, possui 120 leitos, sendo que 90 deles estão em operação para pacientes internados, com taxa de ocupação superior a 95%.

Na segunda feira (23) o deputado estadual André do Prado (PL) foi informado pela Secretaria de Estado da Saúde, que o Hospital das Clínicas de Suzano está dentro do plano de contingência do combate ao coronavírus do Governo de São Paulo.

O prefeito de Suzano, Rodrigo Ashiuchi (PL), solicitou ao deputado estadual André do Prado (PL) em um dialogo entre os parlamentares na ultima sexta feira (20), a abertura do Hospital das Clínicas (HC) de Suzano, para ajudar no enfrentamento do novo coronavírus.

Essa foi uma resposta ao pleito feito pelo parlamentar e pelo prefeito Rodrigo Ashiuchi em nome do Condemat no último sábado, 21. Com esse retorno positivo, a unidade poderá ser equipada, receber quadro funcional e disponibilizar leitos para tratar pacientes infectados com o coronavírus no Alto Tietê.

As secretárias estaduais de saúde atualizaram na tarde de quarta feira (25) o número de casos por conta do novo coronavírus. No estado de são Paulo, são 810 casos confirmados, com registro de 40 mortes.