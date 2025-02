Obras da Avenida Miguel Badra incluem drenagem e revitalização

As obras de ampliação do sistema de drenagem e revitalização viária na Avenida Miguel Badra seguem em Suzano, buscando aprimorar a qualidade do pavimento para o tráfego dos veículos.

Os trabalhos são feitos entre o limite com Itaquaquecetuba e a rotatória da Estrada Mario Covas. As obras, realizadas desde o ano passado, estão sendo feitas por uma empresa privada que está implantando, naquela localidade, o Centro Industrial, Tecnológico e Logístico (Citlog) de Suzano.

As obras foram apontadas no Estudo de Impacto de Vizinhança (EIV), que foi elaborado pela Secretaria de Planejamento Urbano e Habitação de Suzano, como necessárias para mitigar as consequências que poderão ser geradas em razão da presença do futuro empreendimento.

Apesar de feito pela empresa, o trabalho é acompanhado pela Secretaria de Manutenção e Serviços Urbanos. A Prefeitura não tem acesso a informações como valores de investimento e cronograma.

IMPORTÂNCIA

A administração ressaltou que a obra é importante tanto para a empresa quanto para o bairro como um todo, levando em consideração a bacia hidrográfica do local. Além disso, a mobilidade urbana também será privilegiada, aprimorando a qualidade do pavimento para o tráfego de veículos na avenida.

A Prefeitura de Suzano reiterou que, apesar da responsabilidade da empresa, continuará acompanhando o andamento das obras e verificando as necessidades para que as obras sejam entregues à população em breve.