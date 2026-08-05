Obras de modernização do Teatro Dr. Armando de Ré avançam com reconstrução da cobertura

As obras de modernização do Teatro Municipal Dr. Armando de Ré estão avançando com serviços de reconstrução da cobertura, atualmente em execução. O trabalho segue a todo vapor para promover as intervenções previstas nas instalações elétricas, hidráulicas, pisos, esquadrias e acabamentos, que garantirão uma transformação completa do imóvel.

O projeto, que deverá ser finalizado no primeiro semestre do ano que vem, contempla a substituição completa da cobertura do prédio, com nova estrutura metálica e telhas que proporcionarão maior conforto térmico e acústico ao ambiente, revitalização do piso nobre, troca de todas as poltronas e adequação do palco para apresentações artísticas.

Além disso, serão executadas melhorias na iluminação cênica e técnica, assim como da cabine de som, reforma dos banheiros, criação de uma área técnica destinada aos artistas, implantação do novo sistema de climatização e de drenagem de águas pluviais, além da instalação de uma nova entrada de energia, com quadro elétrico preparado para suportar maior carga.

A acessibilidade também será ampliada para garantir melhores condições de circulação e utilização do espaço por pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida, com a instalação de plataforma elevatória, corrimãos duplos em aço inoxidável, barras de apoio e sanitários adaptados.

Após a modernização proporcionada pela Prefeitura de Suzano, com serviços executados pela empresa PCS Obras e Locações Ltda. e investimento total de R$ 1.243.374,49, o teatro passará a contar com 284 lugares, adequando a capacidade do espaço às novas exigências de conforto e segurança.

As primeiras novidades referentes ao projeto que está em execução vieram por meio da reconstrução da cobertura da área técnica, nos fundos do equipamento, após desmonte dos camarins, de telhas e de estruturas metálicas de suporte.

A etapa inicial também garantiu a remoção dos forros de gesso e do piso do palco, retirada do mobiliário, incluindo todas as cadeiras, e a demolição completa dos revestimentos cerâmicos de pisos e paredes dos sanitários e vestiários.

O secretário municipal de Cultura, José Luiz Spitti, destacou a importância do investimento para a classe artística e para a população. “Além de preservar um dos mais importantes patrimônios culturais de Suzano, a reforma garante melhores condições para a realização de espetáculos, apresentações e eventos. Estamos preparando o teatro para atender as necessidades da atividade cultural da cidade, com mais conforto, segurança e acessibilidade”, afirmou Spitti.

Por sua vez, o prefeito Pedro Ishi ressaltou o papel estratégico do equipamento para o município. “Investir em cultura também é investir em qualidade de vida, educação e cidadania. Estamos promovendo melhorias que garantirão mais conforto, acessibilidade e segurança para todos que utilizam este importante patrimônio cultural de Suzano. Ao final das obras, a cidade contará com um espaço mais moderno, preparado para valorizar a produção artística local”, declarou o chefe do Executivo.