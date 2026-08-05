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Jornal Diário de Suzano - 05/08/2026
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Cidades

Suzano inicia integração do login único do Portal Gov.br aos sistemas internos

Implantação vai ocorrer de forma gradual; objetivo é garantir a proteção de dados e modernizar os serviços administrativos da prefeitura

05 agosto 2026 - 18h24Por de Suzano
objetivo é garantir a proteção de dados e modernizar os serviços administrativos da prefeituraobjetivo é garantir a proteção de dados e modernizar os serviços administrativos da prefeitura - (Foto: Luana Bergamini/Secop Suzano)

A Prefeitura de Suzano, por meio da Secretaria Municipal de Administração, iniciou um processo de transformação digital com a conclusão da integração do login único do Portal Gov.br aos sistemas GRP Web utilizados pelos servidores. A medida amplia a segurança do acesso às plataformas, simplifica a autenticação dos usuários e atende às principais diretrizes relacionadas ao Governo Digital, à Segurança da Informação, à Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) e às recomendações dos órgãos de controle, como o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo (TCE-SP).

A implantação da nova ferramenta ocorrerá de maneira gradual para garantir uma transição segura e organizada. Durante esse período, os servidores poderão acessar os sistemas tanto pelo modelo tradicional, com login e senha, quanto por meio da conta Gov.br, permitindo que a migração ocorra sem prejuízo às atividades desenvolvidas diariamente.

A integração representa mais um avanço na modernização dos processos internos da administração municipal, fortalecendo a gestão tecnológica e proporcionando maior confiabilidade na identificação dos usuários. O login único do Gov.br é atualmente a principal plataforma de autenticação digital federal e reúne mecanismos de segurança que garantem maior proteção às informações e aos dados dos cidadãos e servidores.

Nos próximos dias, a Secretaria Municipal de Administração divulgará as orientações necessárias para que os usuários atualizem seus acessos e passem a utilizar a nova forma de autenticação, assegurando que a mudança seja realizada de forma simples e eficiente.

A secretária Cintia Lira afirmou que a integração representa um importante avanço na modernização da gestão pública. “Estamos promovendo uma atualização que alia tecnologia, segurança e eficiência. A integração com o Portal Gov.br fortalece a proteção das informações, atende às normas legais e oferece mais praticidade aos servidores no acesso aos sistemas municipais. Todo esse processo foi planejado para ocorrer de forma gradual, garantindo uma adaptação tranquila para todos os usuários”, afirmou a chefe da pasta.

O prefeito Pedro Ishi ressaltou que a inovação faz parte da estratégia da administração para tornar a Prefeitura cada vez mais moderna e conectada às melhores práticas da gestão pública. “Investir em tecnologia é investir em um serviço público mais eficiente, seguro e transparente. A integração ao Gov.br reforça o compromisso da nossa gestão com a transformação digital, garantindo mais confiabilidade aos processos internos e preparando a prefeitura para oferecer soluções cada vez mais ágeis e inovadoras”, declarou.

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