Profart inicia aulas de oficinas na Casa de Cultura II de Palmeiras

A Secretaria Municipal de Cultura iniciou na última segunda-feira (04/08) as aulas de seis oficinas do Programa de Formação Artística (Profart) na Casa de Cultura II Ari de Jesus Cardoso, localizada na rua Antonio Binotti, 332, no bairro Jardim Belém, em Palmeiras.

Com 408 vagas disponíveis, a unidade oferece gratuitamente aulas de balé, desenho, street dance, graffiti, ritmos e violão e, até o momento, já registra 184 matrículas efetivadas.

As oficinas são realizadas ao longo da semana, com balé às segundas-feiras; desenho às segundas e quartas-feiras; street dance às terças-feiras; ritmos às quartas-feiras; violão às quintas-feiras; e graffiti às sextas-feiras. Cada modalidade conta com duas turmas no período da manhã, às 8h30 e às 10 horas, e duas à tarde, às 13h30 e 15 horas. Os horários e as turmas variam de acordo com a faixa etária de cada oficina.

Mesmo com o início das atividades, a população ainda pode se inscrever em todas as linguagens artísticas oferecidas, respeitando a disponibilidade de vagas em cada período e faixa etária. As inscrições devem ser realizadas diretamente na Casa de Cultura II. No caso de menores de idade, é obrigatória a presença de um responsável, munido de documento de identidade original, além de cópias do RG do aluno e de um comprovante de endereço.

Entre as atividades já em andamento, a oficina de desenho no período da tarde, das 13h30 às 15 horas, concentra atualmente o maior número de alunos matriculados, refletindo a grande procura pela modalidade.

A coordenadora do Profart, Alessandra Dunia, destacou que o início das aulas representa mais uma oportunidade para aproximar a população da produção artística. “Já tivemos uma excelente procura pelas oficinas e alcançamos 184 matrículas. Ainda temos vagas disponíveis em todas as modalidades e convidamos a comunidade para aproveitar essa oportunidade de aprender, desenvolver talentos e vivenciar a cultura de forma gratuita”, afirmou.

Já o secretário José Luiz Spitti ressaltou a importância da iniciativa para ampliar o acesso às atividades culturais em diferentes regiões da cidade. “O Profart é uma ferramenta importante de formação artística e inclusão cultural. Ao oferecer oficinas gratuitas em nossos equipamentos públicos, damos oportunidade para que crianças, jovens e adultos descubram novos talentos, desenvolvam habilidades e tenham a cultura cada vez mais presente no seu dia a dia”, declarou.