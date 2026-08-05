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Jornal Diário de Suzano - 05/08/2026
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Cidades

Prefeito recebe medalha 'Jubileu de Ouro' do presidente da Liga de Futsal

Além da homenagem ao chefe do Executivo, entidade entregou 18 cestas básicas ao Fundo Social de Solidariedade de Suzano

05 agosto 2026 - 18h32Por de Suzano
Prefeito recebe medalha 'Jubileu de Ouro' do presidente da Liga de FutsalPrefeito recebe medalha 'Jubileu de Ouro' do presidente da Liga de Futsal - (Foto: Luana Bergamini/Secop Suzano)

O prefeito Pedro Ishi recebeu na manhã desta quarta-feira (05/08), no Paço Municipal Prefeito Firmino José da Costa, a medalha “Jubileu de Ouro”, entregue pelo presidente da Liga de Futsal de Suzano, Sérgio Squillace.

A homenagem integra as comemorações pelos 50 anos da entidade, celebrados em 2026, e reconhece pessoas que contribuíram para o desenvolvimento da modalidade no município.

Durante o encontro, Squillace também entregou à presidente do Fundo Social de Solidariedade, primeira-dama Déborah Raffoul Ishi, 18 cestas básicas arrecadadas em 12 de julho, durante a abertura dos campeonatos sub-10 e sub-12 promovidos pela liga. Os alimentos serão destinados às ações do órgão e contribuirão com o atendimento às famílias em situação de vulnerabilidade.

Para o presidente da Liga de Futsal, a celebração dos 50 anos é vista como orgulho por todos da diretoria. “Esta medalha representa o nosso agradecimento ao prefeito Pedro Ishi pelo apoio ao esporte e pelo compromisso com o fortalecimento da modalidade no município. Também ficamos felizes em contribuir com o Fundo Social por meio da doação das cestas básicas, mostrando que o futsal também pode mobilizar solidariedade e ajudar as famílias que mais precisam”, afirmou.

O prefeito, por sua vez, destacou o papel que a entidade realiza pela modalidade, além da ajuda aos mais vulneráveis. “Quero agradecer ao Sérgio Squillace por esta homenagem tão especial e parabenizar a Liga de Futsal de Suzano pelos seus 50 anos de história. Também agradeço pela doação das cestas básicas, que demonstra como o esporte pode ir além das quadras e contribuir diretamente com quem mais precisa. Seguiremos apoiando iniciativas que incentivem a prática esportiva e promovam solidariedade em nossa cidade”, declarou o prefeito.

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