Prefeito recebe medalha 'Jubileu de Ouro' do presidente da Liga de Futsal

O prefeito Pedro Ishi recebeu na manhã desta quarta-feira (05/08), no Paço Municipal Prefeito Firmino José da Costa, a medalha “Jubileu de Ouro”, entregue pelo presidente da Liga de Futsal de Suzano, Sérgio Squillace.

A homenagem integra as comemorações pelos 50 anos da entidade, celebrados em 2026, e reconhece pessoas que contribuíram para o desenvolvimento da modalidade no município.

Durante o encontro, Squillace também entregou à presidente do Fundo Social de Solidariedade, primeira-dama Déborah Raffoul Ishi, 18 cestas básicas arrecadadas em 12 de julho, durante a abertura dos campeonatos sub-10 e sub-12 promovidos pela liga. Os alimentos serão destinados às ações do órgão e contribuirão com o atendimento às famílias em situação de vulnerabilidade.

Para o presidente da Liga de Futsal, a celebração dos 50 anos é vista como orgulho por todos da diretoria. “Esta medalha representa o nosso agradecimento ao prefeito Pedro Ishi pelo apoio ao esporte e pelo compromisso com o fortalecimento da modalidade no município. Também ficamos felizes em contribuir com o Fundo Social por meio da doação das cestas básicas, mostrando que o futsal também pode mobilizar solidariedade e ajudar as famílias que mais precisam”, afirmou.

O prefeito, por sua vez, destacou o papel que a entidade realiza pela modalidade, além da ajuda aos mais vulneráveis. “Quero agradecer ao Sérgio Squillace por esta homenagem tão especial e parabenizar a Liga de Futsal de Suzano pelos seus 50 anos de história. Também agradeço pela doação das cestas básicas, que demonstra como o esporte pode ir além das quadras e contribuir diretamente com quem mais precisa. Seguiremos apoiando iniciativas que incentivem a prática esportiva e promovam solidariedade em nossa cidade”, declarou o prefeito.